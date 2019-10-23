10 найсексуальніших фото Ізабель Гулар: спекотна підбірка 18+

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Ізабель Гулар: найсексуальніші фото моделі
Ізабель Гулар: найсексуальніші фото моделі / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар – бразильська супермодель, відома як одна з "ангелів" Victoria's Secret. Сьогодні, 23 жовтня, вона святкує свій 35 день народження. Окрім привабливих фотографій у журналах та кампаніях брендів, зірка є відмінним блогером в мережі Instagram, тому часто і охоче демонструє власне бачення стрункого та здорового тіла.

Дівчині пощастило співпрацювати з багатьма Будинками моди, зокрема з Valentino, Chanel, Stella McCartney. Також вона знялася в культовому серіалі "Рятувальники Малібу". Ізабель часто з'являлася на обкладинках журналів Vogue», «Esquire, GQ та згодом про неї заговорили як про одну з найкрасивіших жінок у світі.

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Відомо, що серце бразильської моделі полонив футболіст Кевін Трапп. Наразі закохана пара готується до весілля.

У день народження красуні-бразилійки пропонуємо до перегляду 10 найсексуальніших фото Ізабель Гулар.

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Victoria's Secret Новини LifeStyle Мода
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