10 неочікуваних деталей у серіалі "Друзі", які ви могли не помітити

Часто ми дивимося серіали чи фільми і навіть не помічаємо невідповідностей. Таке можна сказати і про один із найвідоміших серіалів "Друзі", рейтинги якого досі на висоті, а глядач переглядає його все по новому колу.

І навіть під час другого, третього чи навіть четвертого перегляду не кожен шанувальник може побачити маленькі деталі, які заслуговують окремої уваги.

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Отже, 10 деталей, які ви могли не помітити в серіалі "Друзі".

10. Диван

Диван у кав'ярні був завжди вільний для компанії друзів. Однак в перших серіях там все ж таки була табличка "Зарезервовано". Проте згодом її прибрали, адже бронь стала очевидною.



Хто не питав себе: ну чому цей диван завжди вільний?

9. "Чарівне" вікно

Вікно на кухні у Моніки щоразу змінює краєвид.



Тут помітно інші вікна



А тут видно лише цеглу

8. Знайомства

У перших серіях першого сезону Моніка познайомила Чендлера з Рейчел. Однак, навіщо? Адже вони з юного віку ще знають один одного, і про це стане відомо в наступних сезонах.

Чендлер та Рейчел були знайомі

7. Послання від Джоі

На дверях у Джоі та Чендлера висіла табличка, на якій майже завжди змінювалися якісь написи.

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Наприклад, коли всі дізналися про стосунки Моніки та Чендлера, там був милий напис з їх ініціалами. Напевно, Джо постарався!



Милі посланні на дверях Джоі та Чендлера

6. Незвичний ракурс

У багатьох серіалах ми звикли бачити один і той самий ракурс зйомки. Однак, не в "Друзях"! В одній із серій нам показали, як виглядає квартира Моніки, якщо дивитися з боку комори, де Мон ховала купу своїх речей.



Квартира Моніки з незвичного ракурсу

5. Весільні сукні

В серії, де Фібі, Моніка та Рейчел одягнули втрьох весільні сукні від розчарування, мало хто помітив розбіжності.

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Наприклад, сукня Рейчел не зовсям схожа до тої, яку вона одягала на своє весілля. А сукня на Моніці, яку вона забрала для майбутньої дружини Роса, відрізняється від тої, що буде на весіллі її брата.

Весільні сукні в "Друзях" не були ідентичними

4. Титри з родзинкою

В першому епізоді шостого сезону в титрах до кожного актора приставили прізвище Аркет. Це зробили з гумором, адже на той момент Кортні Кокс вийшла заміж і змінила прізище на Кокс-Аркет.



В титрах усім додали прізвище Аркет

3. Дві ролі в одної акторки

Жінку, яка приймала пологи у Фібі, та агента Джоі грала одна й та ж акторка.



Та ж акторка зіграла агента Джої

2. То скільки років Росу?

З віком Роса була постійна плутанина. В третьому, четвертому та п'ятому сезонах йому постійно 29 років. Тоді, як всі інші святкували свої дні народження.



Росові довгий час було 29 років

1. Вагітна Моніка

Про вагітність Лізи Кадроу під час третього сезону знає багато глядачів серіалу. Тоді героїня "Друзів" Фібі також виношувала трьох дітей для свого брата. Однак вагітність Кортні Кокс в останньому сезоні серіалу приховували. Адже за сценарієм, Моніка та Чендлер не могли мати дітей і всиновили двійнят.



Вагітна Моніка в останньому сезоні