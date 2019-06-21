10-річна донька топ-моделі Алессандри Амбросіо дебютувала на подіумі

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Алессандра Амбросіо з донькою
Алессандра Амбросіо з донькою / Instagram / @alessandraambrosio

Зазвичай зіркові діти з дитинства надихаються успіхом батьків і в майбутньому мріють стати такими ж, як вони. Тож, не дивно, що 10-річна Аня Луїза Амбросіо обрала той же шлях, що і її зіркова мама. У такому юному віці дівчинка вже дебютувала на подіумі.

Про радісну для себе та своїх шанувальників Алекссандра Амбросіо повідомила на своїй сторінці в Instagram. Бразильська супермодель опублікувала короткі відео в Instagram-Stories, на яких постала її 10-річна донька Аня Луїза.

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Дебют дівчинки відбувся на подіумі у Флоренції, що в Італії. Аня Луїза дефілювала у вбраннях від італійського бренду дитячого одягу Monnalisa. Дочка відомої супермоделі впевнено почувала себе перед камерами та запрошеними гостями. Ймовірно, зіркова матуся дала їй кілька уроків перед першим виходом. У своїх Instagram-Stories Алессандра Амбросіо зазначила, що дуже пишається своєю маленькою моделлю.

Дочка Алессандри Амбросіо
Дочка Алессандри Амбросіо дебютувала на подіумі / Скріншот

Дочка Алессандри Амбросіо
Дочка Алессандри Амбросіо дебютувала на подіумі / Скріншот

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Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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