10 років кар'єри: Джамала представила збірку найкращих своїх хітів

Українська співачка Джамала випустила збірку із 22 пісень, які є найважливішими для артистки, під назвою "10" на честь десятиріччя кар'єри.

Про це Джамала повідомила на своїй сторінці в Instagram. За її словами, цією збіркою співачка підбиває підсумки своїх 10 років творчого життя.

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Це справжній всесвіт, що розлетівся на тисячі частинок, які я клопітливо зібрала у одну збірку – "10". Це не зе бест, це не топ пісень з хітпарадів. Це збірка з найважливіших для мене 22 пісень. І сьогодні вони виходять у діджітал версії на стрімінг-платформах. Від мого найпершого авторського синглу You’re Made Of Love до співпраці з мультиплатиновим продюсером Брайаном Тоддом у Solo,

– заявила Джамала.

Співачка додала, що вона планує випустити лімітовану версію збірки на вінілі і пообіцяла, що вона буде виглядати неймовірно.

Збірка пісень Джамали "10": слухайте тут