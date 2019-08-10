10 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

10 серпня вшановується пам'ять учнів Ісуса Христа – 7 апостолів, обраних з 70 учнів. 12 найважливіших апостолів покликали всіх своїх учнів і наказали їм вибрати 7 осіб, які могли б займатися побутовими питаннями, піклуватися про створення затишку, роздавати милостиню жебракам. В результаті загального голосування були обрані Стефан, Никанор, Філіп, Прохор, Тимон, Пармен і Микола.

Іменини сьогодні святкують: Антоніна, Ірина, Павло, Юліан.

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Народні прикмети на 10 серпня

– Йде дощ без вітру – чекайте затяжної негоди.

– Рясна роса вранці 10 серпня – буде сонячний день.

– Хмари пливуть високо – прикмета того, що буде суха і ясна погода.

Що можна робити 10 серпня

1. Сьогодні не займайтеся важкою працею, а більше відпочивайте: займайтеся йогою та медитацією, гуляйте на свіжому повітрі.

2. У цей день рекомендується скласти чіткий план на майбутній місяць. Зорі сприятимуть здійсненню усіх задуманих справ.

Що не можна робити 10 серпня

1. Цього дня не можна займатися торгівлею, адже усі ваші справи будуть йти погано.

2. Сьогодні не можна ні з ким обмінюватися одягом та особистими речами.