10 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

8159 Читать новость на русском
10 січня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити 10 січня
Що можна і не можна робити 10 січня / unsplash.com

10 січня 2019 року вшановують день преподобного Ігнатія. Цього дня у наших предків було прийнято загадувати найрізноманітніші бажання. Усі щиро вірили, що все чого забажаєш на преподобного Ігнатія – здійсниться.

Іменини сьогодні святкують: Аркадій, Олександр, Ігнатій, Петро.

Читайте також: Коли колядують, щедрують і посівають

Народні прикмети на 10 січня:

– На деревах помітний іній, а вітру немає – чекайте врожайного року і успіхів у всіх починаннях.

– Усе зроблене зі своєю сім'єю 10 січня буде благословенне і принесе плоди в майбутньому.

– Якщо сіль відсиріла – чекайте негоди.

– Погода безвітряна – чекайте доброго врожаю.

– Якщо кішка спить весь день – чекайте потепління.

–Собака вилізла з будки і лягла на сніг – до хуртовини.

– Заметіль 10 січня віщує мокре, дощове і сире літо.

Що можна робити 10 січня

1. Цього дня можна укладати шлюби. Кажуть, що якщо посвататися у цей день, то пара буде жити довго і щасливо.

Що не можна робити 10 січня

1. Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.

2. Не можна лаятися та сваритися одне з одним.

Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Winter Romantik Fest 2019: як українські зірки готували кутю з різних регіонів – фотоогляд
9 січня 14:31 Winter Romantik Fest 2019: як українські зірки готували кутю з різних регіонів – фотоогляд
Анастасія Манюхіна 688
Zara: історія успіху світового бренду
9 січня 13:01 Zara: історія успіху світового бренду
Марія Ягодка 1701
Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
8 січня 22:04 Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
Євгенія Мазур 996
Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
8 січня 17:07 Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
Юлія Девда 801
Бабусин рецепт: як Ольга Сумська готує різдвяну кутю – ексклюзив
6 січня 15:01 Бабусин рецепт: як Ольга Сумська готує різдвяну кутю – ексклюзив
Анастасія Манюхіна 3202
Різдво у Карпатах: чим Україна приваблює туристів зі всього світу
6 січня 12:29 Різдво у Карпатах: чим Україна приваблює туристів зі всього світу
Анастасія Манюхіна 1396
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук