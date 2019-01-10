10 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
10 січня 2019 року вшановують день преподобного Ігнатія. Цього дня у наших предків було прийнято загадувати найрізноманітніші бажання. Усі щиро вірили, що все чого забажаєш на преподобного Ігнатія – здійсниться.
Іменини сьогодні святкують: Аркадій, Олександр, Ігнатій, Петро.
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Народні прикмети на 10 січня:
– На деревах помітний іній, а вітру немає – чекайте врожайного року і успіхів у всіх починаннях.
– Усе зроблене зі своєю сім'єю 10 січня буде благословенне і принесе плоди в майбутньому.
– Якщо сіль відсиріла – чекайте негоди.
– Погода безвітряна – чекайте доброго врожаю.
– Якщо кішка спить весь день – чекайте потепління.
–Собака вилізла з будки і лягла на сніг – до хуртовини.
– Заметіль 10 січня віщує мокре, дощове і сире літо.
Що можна робити 10 січня
1. Цього дня можна укладати шлюби. Кажуть, що якщо посвататися у цей день, то пара буде жити довго і щасливо.
Що не можна робити 10 січня
1. Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.
2. Не можна лаятися та сваритися одне з одним.