10 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

10 січня 2019 року вшановують день преподобного Ігнатія. Цього дня у наших предків було прийнято загадувати найрізноманітніші бажання. Усі щиро вірили, що все чого забажаєш на преподобного Ігнатія – здійсниться.

Іменини сьогодні святкують: Аркадій, Олександр, Ігнатій, Петро.

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Народні прикмети на 10 січня:

– На деревах помітний іній, а вітру немає – чекайте врожайного року і успіхів у всіх починаннях.

– Усе зроблене зі своєю сім'єю 10 січня буде благословенне і принесе плоди в майбутньому.

– Якщо сіль відсиріла – чекайте негоди.

– Погода безвітряна – чекайте доброго врожаю.

– Якщо кішка спить весь день – чекайте потепління.

–Собака вилізла з будки і лягла на сніг – до хуртовини.

– Заметіль 10 січня віщує мокре, дощове і сире літо.

Що можна робити 10 січня

1. Цього дня можна укладати шлюби. Кажуть, що якщо посвататися у цей день, то пара буде жити довго і щасливо.

Що не можна робити 10 січня

1. Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.

2. Не можна лаятися та сваритися одне з одним.