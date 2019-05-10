10 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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10 травня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 10 травня

10 травня 2019 року відзначають день Семена Ранопашця. Він служив апостолом і був священномучеником. Вірять, що хороша погода цього дня принесе одужання хворій людині.

Іменини сьогодні святкують: Анастасія, Іван, Павло, Микола, Петро, Сергій, Степан.

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Народні прикмети на 10 травня

– Йде сильний дощ 10 травня – прикмета до того, що вродить жито.

– Кричить сова – в найближчі дні похолодає.

– Вранці трава суха – прикмета до того, що ввечері треба чекати дощу.

– Увечері 10 травня в низинах з'явився туман – скоро погана погода закінчиться і настане потепління. 

Що можна робити 10 травня

1. У цей день треба піти до церкви, поминути померлих родичів та відвідати їхні могили.

Що не можна робити 10 травня

1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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