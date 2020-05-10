10 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
10 травня відзначають день Семена Ранопашця. Він служив апостолом і був священномучеником. Також в цей день в Україні святкують День матері.
Іменини сьогодні святкують: Анастасія, Іван, Павло.
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Народні прикмети на 10 травня
– Ясний схід сонця обіцяє вітряне літо.
– Якщо випав дощ, то хліба буде багато цього року.
– Хмари по небу швидко пливуть – до затяжної негоди.
– Сова кричить – до похолодання.
– Якщо вранці трава суха, то ввечері можливий дощ.
– Вранці ясно, а вдень з'явилися купчасті хмари, які до вечора зникли – до заморозків.
Що можна робити 10 травня
- Цього дня рекомендовано починати нові справи. Вони можуть принести успіх.
Що не можна робити 10 травня
- Сьогодні підвищений рівень конфліктності, тож уникайте суперечок з рідними та друзями.