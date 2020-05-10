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10 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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10 травня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити в цей день / Фото з відкритих джерел

10 травня відзначають день Семена Ранопашця. Він служив апостолом і був священномучеником. Також в цей день в Україні святкують День матері.

Іменини сьогодні святкують: Анастасія, Іван, Павло. 

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Народні прикмети на 10 травня

 – Ясний схід сонця обіцяє вітряне літо.

 – Якщо випав дощ, то хліба буде багато цього року. 

 – Хмари по небу швидко пливуть – до затяжної негоди.

 – Сова кричить – до похолодання.

 – Якщо вранці трава суха, то ввечері можливий дощ.

 – Вранці ясно, а вдень з'явилися купчасті хмари, які до вечора зникли – до заморозків.

Що можна робити 10 травня

  1. Цього дня рекомендовано починати нові справи. Вони можуть принести успіх. 

Що не можна робити 10 травня 

  1. Сьогодні підвищений рівень конфліктності, тож уникайте суперечок з рідними та друзями. 
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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