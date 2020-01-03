10 цитат Олі Фреймут про успіх, дітей та ідеальну фігуру

Українська телеведуча Оля Фреймут відверто відповіла на питання підписників у соціальних мережах на теми, які стосуються її професійного та особистого життя.

Оля Фреймут на своїй сторінці в інстаграм-сторісі відкрила рубрику "Питання – Відповідь", у якій шанувальники цікавилися подробицями з життя телезірки і її думкою про різні обставини.

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Редакція LifeStyle 24 зібрала найцікавіші цитати Олі Фреймут:

Про заміжжя

"Я вийшла заміж коли моїй Златі було 10 років. Не шукайте кохання, воно вас обов'язково знайде".

Про досягнення успіху

"Важливо не зраджувати ні когось, ні себе, ні за яких обставин, ніколи. І тоді буде не соромно дивитися на себе щоранку у дзеркало".

Про те, як говорити людям "Ні"

"Як правило завжди погоджуються лише повії, тому говорити "Ні" це ознака гарного тону".

Про бездоганну фігуру

"Моє правило все робити мало – мало їсти, мало спати, мало пити (я про просеко)".

Про те, як бути леді

"Для мене бути леді – це мати гарну освіту, не обов'язково бути багатійкою, але обов'язково бути охайною, мати гарний смак і дбати про те, щоб людям навколо тебе було добре; не шкодити тим, хто поруч".

Про критику

"Я обожнюю критику, але чомусь не всі наважуються мене критикувати, тільки Злата і мій чоловік".

Про справу життя

"Справу життя ви ні з чим не переплутаєте. Це те, що ви можете робити навіть безкоштовно; те, що замінить вам сніданок, обід, вечерю, секс".

Про джерело натхнення

"Моя сім'я. На новий рік я подарувала чоловіку книгу, яку готувала два роки – книга обмеженого видання, в якій я збирала фрази своїх дітей протягом цих років".

Про успішну людину

"Успішна людина не дозволяє іншим людям формувати думку про себе. Вона точно знає, де її досягнення і провали. Вона мало виправдовується, а після поразки – здіймається з рівною спиною, ніби нічого не сталося".

Про дітей

"Найскладніше – бути прикладом для власних дітей. Інколи хочеться і "щикнути", і матюкнутися, і погано вдягнутися, і вухо почухати. Тримай себе в руках".