10 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

10 жовтня в народному календарі відзначають день Севатія Бюжоляра. Цього дня бджолярі закінчують усі приготування до зими і прибирають вулики.

Іменини сьогодні святкують: Віктор, Гнат, Марк.

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Народні прикмети 10 жовтня

– Суха погода 10 жовтня – зима настане пізно.

– Гроза на Саватія – зима буде безсніжною і досить теплою.

– Якщо шишок на ялинах і соснах 10 жовтня небагато, то зима не буде холодною.

Що можна робити 10 жовтня

1. Сьогодні ідеальний день для вирішення важливих питань. Будьте сміливими та не бійтеся експериментувати.

Що не можна робити 10 жовтня

1. Сьогодні не варто брати гроші в борг. Краще подумайте над тим, де ви можете підзаробити.