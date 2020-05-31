31 травня у всьому світі відзначають Всесвітній день без Тютюну. Свято встановили в 1988 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Які знаменитості кинули курити – читайте в нашому матеріалі.

Затяті курці знають, як непросто кинути курити. Від цієї згубної звички настільки важко відмовитися, що існує навіть цілий ряд книжок, які допомагають зрозуміти проблему та знайти шляхи її вирішення. Кожна людина прощається з цією звичкою по-своєму: хтось кидає курити заради себе, хтось заради близьких, а дехто вдається навіть за допомогою до фахівців, повідомляє 24 канал. Як відомі люди позбулися від шкідливої звички – читайте в нашому матеріалі.

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12 знаменитостей, які кинули курити

Дрю Беррімор



Дрю Беррімор кинула курити

Акторка Дрю Беррімор першу сигарету спробувала тоді, коли їй не було ще 10 років. Курила вона досить довго від підліткового віку, а вирішила кинути куріння коли їй виповнилося 26 років. З залежністю до сигарет їй допоміг впоратися гіпнотизер.

Після того, як вона поборола наркотичну залежність, їй було байдуже, що саме робитиме гіпнотизер. В одному зі своїх інтерв'ю вона зазначила, що їй важливий лише результат. Тож з 2001 року акторка більше немає нічого спільного зі шкідливою звичкою.

Панелопа Крус



Панелопа Крус у фільмі "Вікі Крістіна Барселона"

Акторку Панелопу Крус можна часто помітити у фільмах з сигаретою в руках. Раніше їй і справді не спричиняло жодного дискомфорту зіграти за таким сценарієм, як хоче режисер, втім відомо, що Крус все ж таки наважилася позбутися шкідливої звички. Інсайдери кажуть, що відмовитися від сигарет іспанська красуня змогла тоді, коли захопилася буддизмом.

Джулія Робертс



Джулія Робертс

Відома американська акторка і продюсерка, зірка мелодрами "Красуня" кинула курити після того, як лікарі сказали їй, что поки вона не кине палити, то не зможе мати дітей. Це стало для акторки шоком, і вона викинула свою останню пачку сигарет. Варто додати, що сьогодні Робертс – щаслива мама трьох дітей, яка займається йогою і більше не тягнеться до сигарет.

Бред Пітт



Бред Пітт курить лише тоді, коли цього вимагає сценарій фільму

Вперше Бред Пітт задумався про те, щоб кинути палити під час зйомок блокбастера "Троя," де він зіграв Ахіллеса і повинен був демонструвати на знімальному майданчику хорошу фізичну підготовку. Куріння цьому перешкоджало і актор кинув курити, однак після зйомок знову закурив. Остаточно актор покинув шкідливу звичку після знайомства з Анджеліною Джолі. Акторка сказала коханому, що він буде поганим прикладом для майбутніх дітей, і Пітт назавжди кинув курити.

Шерон Стоун



Шерон Стоун

Акторка курила впродовж більше 10 років і у всіх інтерв'ю говорила, що не вважає цю звичку шкідлівою. Однак у віці 46 років акторка пережила крововилив у мозг, причиною якого медики назвали зловживання нікотином і алкоголем. Після цього Шерон Стоун переосмислила свій спосіб життя, пройшла курс лікування і назавжди відмовилася від цигарок.

Сільвестр Сталлоне



Сільвестр Сталлоне

Сільвестр Сталлоне курив з 12 років. Але одного разу, під час зйомок франшизи про боксера Роккі, актор відчув, що почав задихатися, і це стало вагомою підставою для того, щоб зав'язати з цигарками. Сталлоне не курив із середини 70-х.

Барак Обама



Барак Обама

Екс-президент США почав курити ще в підлітковому віці. Він довго боровся зі шкідлівою звичкою коли Барак вирішив балотуватіся на пост президента, його дружина Мішель попросила його відмовитись від куріння, щоб подати добрий приклад для суспільства.

Камерон Діас



Камерон Діаз

До 2003 року Камерон Діас викурювала до 20 цигарок на день. Позбутіся цієї згубної звички акторці допомогли батьки, які були засмучені тим, що їхня дочка так багато курить і подає поганий приклад іншим.

Кортні Кокс



Кортні Кокс

Зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс і її тодішній чоловік Девід Аркетт в кінці 90-х відвідували сеанси гіпнозу, які допомогли парі побороти нікотинову залежність. Незважаюче на те, що Кокс розуміла, як це шкідліво для її здоров'я, вона дуже любила сигарети, але вирішила побороти свою залежність.

Шарліз Терон



Шарліз Терон

Шарліз Терон могла викурити по три-чотири пачки цигарок на день. Позбулася шкідлівої звички акторка завдяки гіпнозу. Зараз вона не любить згадувати той період, коли не могла прожити без цигарок.

Жизель Бундхен



Жизель Бундхен

Відома модель Жизель Бундхен курила з юнацьких років. Коли вона потрапила в модельний бізнес, куріння допомагало їй утримувати вагу і знімати стрес. Але коли модель перестала відчувати запахи, вона забила на сполох і перестала курити. Через відмову від куріння Бундхен набрала дев'ять зайвих кілограмів, що було критично для моделі. Але після кількох місяців інтенсивних тренувань вага моделі повернувся в норму, вона стала знову відчувати запахи і смаки.

Дженіфер Еністон



Дженіффер Еністон

Дженніфер Еністон була завзятим курцем протягом багатьох років. Але в 2007 році, коли актриса пережила сильну інтоксикацію організму, вона вирішила позбутися залежності від кофеїну і сигарет. У цьому їй допомогли численні тренування і йога.