#10YearsChallenge: як змінився театр на Подолі – промовисті фото
В рамках популярного у мережі флешмобу архітектори нагадали, як будівля театру на Подолі виглядала 10 років тому і порівняли, як один із найсучасніших театрів України виглядає зараз.
Промовисте фотопорівняння у своєму Facebook розмістило бюро Drozdov&Partners, архітектори якого й працювали над проектом театру.
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10 років тому будівля самого театру ще з 90-х стояла недобудом на Андріївському узвозі.
У 2019-му на його місці стоїть багатофункціональна будівля, яка з "палацу" перетворилась на "місце для усіх".
За задумом архітекторів, у новому фасаді замість неотесаного бетону, вдало поєднали цеглу та облицьований метал.
Сучасний вигляд будівлі театру на Подолі у Києві
Інтер'єр театру виконаний у стилі лофт: сірі бетонні колони, стіни насичено-синього кольору та мінімалізм у меблях.
Театр на Подолі став першим інклюзивним театром в Україні, який повністю оснащений для людей з інвалідністю, вадами зору та слуху.
Наприкінці 2018-го року Театр на Подолі і ще 6 проектів з України потрапив у список номінантів на отримання престижної премії ЄС в галузі сучасної архітектури – нагороди Міс ван дер Рое.