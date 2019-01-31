#10YearsChallenge: як змінився театр на Подолі – промовисті фото

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Сучасний вигляд театру на Подолі
Сучасний вигляд театру на Подолі / http://drozdov-partners.com

В рамках популярного у мережі флешмобу архітектори нагадали, як будівля театру на Подолі виглядала 10 років тому і порівняли, як один із найсучасніших театрів України виглядає зараз.

Промовисте фотопорівняння у своєму Facebook розмістило бюро Drozdov&Partners, архітектори якого й працювали над проектом театру.

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10 років тому будівля самого театру ще з 90-х стояла недобудом на Андріївському узвозі.

У 2019-му на його місці стоїть багатофункціональна будівля, яка з "палацу" перетворилась на "місце для усіх".

 

 

За задумом архітекторів, у новому фасаді замість неотесаного бетону, вдало поєднали цеглу та облицьований метал.

театр на Подолі Київ
Сучасний вигляд будівлі театру на Подолі у Києві

Інтер'єр театру виконаний у стилі лофт: сірі бетонні колони, стіни насичено-синього кольору та мінімалізм у меблях.

 

 

Театр на Подолі став першим інклюзивним театром в Україні, який повністю оснащений для людей з інвалідністю, вадами зору та слуху.

Наприкінці 2018-го року Театр на Подолі і ще 6 проектів з України потрапив у список номінантів на отримання престижної премії ЄС в галузі сучасної архітектури – нагороди Міс ван дер Рое.

 

Теги: LifeStyle Новини нерухомості Архітектура Новини Києва Флешмоб Новини культури
Джерело: 24 канал
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