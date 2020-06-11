11 червня в народному календарі вшановується мучениця Феодосія Колосяниця. Така назва пов'язана з тим, що до цієї пори починає колоситися жито.

Іменини сьогодні святкують: Федот, Олександра, Марія, Лука.

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Народні прикмети на 11 червня

– Якщо багато жита з'явилося – назбираєте в лісі багато білих грибів.

– Якщо жито цвіте у нижній частині – хліб буде коштувати дешево. Якщо з середини чи з верху – то ціна буде звичайною або високою.

– На Феодосію селяни вирушали в поле та оглядали сходи жита. Якщо зійшли – це до добра. Великою радістю був налив колосся. А якщо сходи були поганими, багатого врожаю чекати не доведеться.

Що можна робити 11 червня

Можна займатися легкою роботою, вишивати або шити.

Що не можна робити 11 червня