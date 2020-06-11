11 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
11 червня в народному календарі вшановується мучениця Феодосія Колосяниця. Така назва пов'язана з тим, що до цієї пори починає колоситися жито.
Іменини сьогодні святкують: Федот, Олександра, Марія, Лука.
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Народні прикмети на 11 червня
– Якщо багато жита з'явилося – назбираєте в лісі багато білих грибів.
– Якщо жито цвіте у нижній частині – хліб буде коштувати дешево. Якщо з середини чи з верху – то ціна буде звичайною або високою.
– На Феодосію селяни вирушали в поле та оглядали сходи жита. Якщо зійшли – це до добра. Великою радістю був налив колосся. А якщо сходи були поганими, багатого врожаю чекати не доведеться.
Що можна робити 11 червня
- Можна займатися легкою роботою, вишивати або шити.
Що не можна робити 11 червня
- Вважається, що земля сьогодні важка, тож не варто по ній стрибати.
- День Феодосії вважається нещасливим днем. Тому без особливих потреб сьогодні з дому не бажано виходити.