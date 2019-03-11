11 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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11 березня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
11 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день / Unsplash

В цей день, 11 березня, розпочинається Великий піст. Він готує християн до гідної зустрічі свята Воскресіння Христового – Великодня. Він починається за сім тижнів до Пасхи і складається з чотиридесятниці і Страсної седмиці – тижня перед самою Пасхою. В цей день священники не проводять вінчання, а також повертаються з теплих країв деякі пташки.

Іменини святкують: Севастян, Іван, Миколай

Чотиридесятниця встановлена на честь сорокаденного посту Спасителя, а Страсна седмиця – на згадку останніх днів земного життя, страждань, смерті і погребання Христа. Загальна тривалість Великого посту разом зі Страсною седмицею – 48 днів.

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Народні прикмети на 11 березня

  • Якщо птахи в'ють гнізда на півдні, то літо буде прохолодним
  • Перелітні птахи повернулися з теплих країв раніше – чекай багатого урожай зернових культур
  • Якщо на 11 березня мете заметіль, то сніг, за прикметами, розтане зовсім скоро, а літо буде дощовим і прохолодним
  • Зоряне небо 11 березня – чекай влітку посухи
  • Не варто виробляти 11 березня посадку – можуть вдарити морози
  • Сніг на Порфирія розтанув – чекай ще морозів у найближчі дні

Якщо 11 березня випаде сніг – літо буде дощовим
Якщо 11 березня випаде сніг – літо буде дощовим

Що можна робити 11 березня

Цей день радять провести в спокійному темпі та багато молитись, адже початок посту, такий ж важливий, як його закінчення. Проте можна займатись легкими домашніми справами.

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Що не можна робити 11 березня

  1.  Забороняється їсти що-небудь, що нагадує голову, наприклад, капусту, яблука, кавуни, так як кругле асоціюється з відрубаною головою Хрестителя. Особливо заборона стосується капусти – не можна зрізати качани і шинкувати її.
  2.  Під заборону потрапляє і червона їжа, яка асоціюється з кров'ю.
  3.  Також не рекомендується пити будь-які напої червоного кольору.
  4. Категорично заборонено подавати їжу до столу на блюді, адже голову святого подали саме так.
  5. Сварки і крики неприпустимі у цей день, оскільки саме гнів і злість стали причиною смерті Іоанна.

В цей день священики не проводять обряд вінчання.

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Теги: LifeStyle Традиції Новини культури Великий піст
Джерело: 24 Канал
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