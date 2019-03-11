11 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

В цей день, 11 березня, розпочинається Великий піст. Він готує християн до гідної зустрічі свята Воскресіння Христового – Великодня. Він починається за сім тижнів до Пасхи і складається з чотиридесятниці і Страсної седмиці – тижня перед самою Пасхою. В цей день священники не проводять вінчання, а також повертаються з теплих країв деякі пташки.

Іменини святкують: Севастян, Іван, Миколай

Чотиридесятниця встановлена на честь сорокаденного посту Спасителя, а Страсна седмиця – на згадку останніх днів земного життя, страждань, смерті і погребання Христа. Загальна тривалість Великого посту разом зі Страсною седмицею – 48 днів.

Читайте також: Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах

Народні прикмети на 11 березня

Якщо птахи в'ють гнізда на півдні, то літо буде прохолодним

Перелітні птахи повернулися з теплих країв раніше – чекай багатого урожай зернових культур

Якщо на 11 березня мете заметіль, то сніг, за прикметами, розтане зовсім скоро, а літо буде дощовим і прохолодним

Зоряне небо 11 березня – чекай влітку посухи

Не варто виробляти 11 березня посадку – можуть вдарити морози

Сніг на Порфирія розтанув – чекай ще морозів у найближчі дні



Якщо 11 березня випаде сніг – літо буде дощовим

Що можна робити 11 березня

Цей день радять провести в спокійному темпі та багато молитись, адже початок посту, такий ж важливий, як його закінчення. Проте можна займатись легкими домашніми справами.

Читайте також: Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання

Що не можна робити 11 березня

Забороняється їсти що-небудь, що нагадує голову, наприклад, капусту, яблука, кавуни, так як кругле асоціюється з відрубаною головою Хрестителя. Особливо заборона стосується капусти – не можна зрізати качани і шинкувати її. Під заборону потрапляє і червона їжа, яка асоціюється з кров'ю. Також не рекомендується пити будь-які напої червоного кольору. Категорично заборонено подавати їжу до столу на блюді, адже голову святого подали саме так. Сварки і крики неприпустимі у цей день, оскільки саме гнів і злість стали причиною смерті Іоанна.

В цей день священики не проводять обряд вінчання.