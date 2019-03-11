11 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
В цей день, 11 березня, розпочинається Великий піст. Він готує християн до гідної зустрічі свята Воскресіння Христового – Великодня. Він починається за сім тижнів до Пасхи і складається з чотиридесятниці і Страсної седмиці – тижня перед самою Пасхою. В цей день священники не проводять вінчання, а також повертаються з теплих країв деякі пташки.
Іменини святкують: Севастян, Іван, Миколай
Чотиридесятниця встановлена на честь сорокаденного посту Спасителя, а Страсна седмиця – на згадку останніх днів земного життя, страждань, смерті і погребання Христа. Загальна тривалість Великого посту разом зі Страсною седмицею – 48 днів.
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Народні прикмети на 11 березня
- Якщо птахи в'ють гнізда на півдні, то літо буде прохолодним
- Перелітні птахи повернулися з теплих країв раніше – чекай багатого урожай зернових культур
- Якщо на 11 березня мете заметіль, то сніг, за прикметами, розтане зовсім скоро, а літо буде дощовим і прохолодним
- Зоряне небо 11 березня – чекай влітку посухи
- Не варто виробляти 11 березня посадку – можуть вдарити морози
- Сніг на Порфирія розтанув – чекай ще морозів у найближчі дні
Якщо 11 березня випаде сніг – літо буде дощовим
Що можна робити 11 березня
Цей день радять провести в спокійному темпі та багато молитись, адже початок посту, такий ж важливий, як його закінчення. Проте можна займатись легкими домашніми справами.
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Що не можна робити 11 березня
- Забороняється їсти що-небудь, що нагадує голову, наприклад, капусту, яблука, кавуни, так як кругле асоціюється з відрубаною головою Хрестителя. Особливо заборона стосується капусти – не можна зрізати качани і шинкувати її.
- Під заборону потрапляє і червона їжа, яка асоціюється з кров'ю.
- Також не рекомендується пити будь-які напої червоного кольору.
- Категорично заборонено подавати їжу до столу на блюді, адже голову святого подали саме так.
- Сварки і крики неприпустимі у цей день, оскільки саме гнів і злість стали причиною смерті Іоанна.
В цей день священики не проводять обряд вінчання.