11 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
11 березня в народному календарі відзначають Порфирія Пізнього. Зазвичай, у цей день встановлювалася гарна весняна погода. Що цікаво, в цей день не рекомендується знайомитися дівчатам з хлопцями.
Іменини сьогодні святкують: Микола, Іван.
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Народні прикмети на 11 березня
– Перелітні птахи повернулися з теплих країв раніше – чекайте багатого урожаю зернових культур.
– Якщо на 11 березня мете заметіль, то сніг, за прикметами, розтане зовсім скоро, а літо буде дощовим і прохолодним.
– Зоряне небо 11 березня – чекайте влітку посухи.
Що можна робити 11 березня
1. За традицією, якщо 11 березня спекти пиріг з начинкою, то вас чекатиме багатий урожай.
2. Якщо помолитеся сьогодні за успіх на роботі, то невдовзі на вас чекатиме підвищення та ріст у кар'єрі.
Що не можна робити 11 березня
1. Не можна нікому заздрити. Якщо ви наврочите людині, то пристріт вернеться до вас бумерангом.