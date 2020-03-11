24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

11 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

- Читать новость на русском
Що можна і не можна робити 11 березня / Фото з відкритих джерел

11 березня в народному календарі відзначають Порфирія Пізнього. Зазвичай, у цей день встановлювалася гарна весняна погода. Що цікаво, в цей день не рекомендується знайомитися дівчатам з хлопцями.

Іменини сьогодні святкують: Микола, Іван.

Читайте також: Великий піст 2020: календар харчування на кожен день

Народні прикмети на 11 березня

– Перелітні птахи повернулися з теплих країв раніше – чекайте багатого урожаю зернових культур.

– Якщо на 11 березня мете заметіль, то сніг, за прикметами, розтане зовсім скоро, а літо буде дощовим і прохолодним.

– Зоряне небо 11 березня – чекайте влітку посухи.

Що можна робити 11 березня

1. За традицією, якщо 11 березня спекти пиріг з начинкою, то вас чекатиме багатий урожай.

2. Якщо помолитеся сьогодні за успіх на роботі, то невдовзі на вас чекатиме підвищення та ріст у кар'єрі.

Що не можна робити 11 березня

1. Не можна нікому заздрити. Якщо ви наврочите людині, то пристріт вернеться до вас бумерангом.

Бойовиків, які напали на українців біля Пісків, знайшли та знищили
сьогодні
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
10 березня 19:02 Порожня Італія: як виглядають туристичні місця після карантину
Марина Джура
10 березня 15:27 "Емма": чергова кіноекранізація останнього роману Джейн Остін
Юлія Ліпенцева
9 березня 11:51 Свято Холі: як найбарвистіше свято Індії заполонило світ
Юліана Вінтюк
9 березня 11:33 "Думи мої" чи "Сон": як добре ти знаєш вірші Шевченка
Юліана Вінтюк
9 березня 09:02 Тарас Шевченко: Кобзар, про якого не розповідали у школі
Євгенія Мазур
Новини
Більше новин
Залиште відгук