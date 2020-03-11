11 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

11 березня в народному календарі відзначають Порфирія Пізнього. Зазвичай, у цей день встановлювалася гарна весняна погода. Що цікаво, в цей день не рекомендується знайомитися дівчатам з хлопцями.

Іменини сьогодні святкують: Микола, Іван.

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Народні прикмети на 11 березня

– Перелітні птахи повернулися з теплих країв раніше – чекайте багатого урожаю зернових культур.

– Якщо на 11 березня мете заметіль, то сніг, за прикметами, розтане зовсім скоро, а літо буде дощовим і прохолодним.

– Зоряне небо 11 березня – чекайте влітку посухи.

Що можна робити 11 березня

1. За традицією, якщо 11 березня спекти пиріг з начинкою, то вас чекатиме багатий урожай.

2. Якщо помолитеся сьогодні за успіх на роботі, то невдовзі на вас чекатиме підвищення та ріст у кар'єрі.

Що не можна робити 11 березня

1. Не можна нікому заздрити. Якщо ви наврочите людині, то пристріт вернеться до вас бумерангом.