Еверест чи Кіліманджаро: що ти знаєш про гори?
11 грудня у світі відзначають Міжнародний день гір. Особливо полюбляють цей день святкувати мандрівники і поціновувачі неземної краси, яка відкривається з вершин.
Серед альпіністів існує так званий "Клуб семи вершин" — найвищі вершини семи частин світу. Сходження на найвищі вершини всіх континентів серед любителів екстриму вважається альпіністським викликом.
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Тож всі, хто підкорює найвищі вершини, стають членами цього неформального, але дуже престижного серед альпіністів, клубу.
11 грудня у світі відзначають Міжнародний день гір
А що ти знаєш про Карпати і про дивовижних гігантів планети, яких приборкувати вдається одиницям? Пропонуємо перевірити свої знання у пізнавальному тесті.