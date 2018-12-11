Еверест чи Кіліманджаро: що ти знаєш про гори?

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Еверест чи Кіліманджаро: тест
Еверест чи Кіліманджаро: тест / 24 канал

11 грудня у світі відзначають Міжнародний день гір. Особливо полюбляють цей день святкувати мандрівники і поціновувачі неземної краси, яка відкривається з вершин.

Серед альпіністів існує так званий "Клуб семи вершин" — найвищі вершини семи частин світу. Сходження на найвищі вершини всіх континентів серед любителів екстриму вважається альпіністським викликом.

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Тож всі, хто підкорює найвищі вершини, стають членами цього неформального, але дуже престижного серед альпіністів, клубу.

11 грудня у світі відзначають Міжнародний день гір
11 грудня у світі відзначають Міжнародний день гір

А що ти знаєш про Карпати і про дивовижних гігантів планети, яких приборкувати вдається одиницям? Пропонуємо перевірити свої знання у пізнавальному тесті.

 

 

Теги: Публікації LifeStyle Подорожі Тести
Джерело: 24 канал
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