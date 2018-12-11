11 грудня у світі відзначають Міжнародний день гір. Особливо полюбляють цей день святкувати мандрівники і поціновувачі неземної краси, яка відкривається з вершин.

Серед альпіністів існує так званий "Клуб семи вершин" — найвищі вершини семи частин світу. Сходження на найвищі вершини всіх континентів серед любителів екстриму вважається альпіністським викликом. Читайте також: Чорне чи Азовське? 9 неймовірних фактів про українські моря Тож всі, хто підкорює найвищі вершини, стають членами цього неформального, але дуже престижного серед альпіністів, клубу.

11 грудня у світі відзначають Міжнародний день гір А що ти знаєш про Карпати і про дивовижних гігантів планети, яких приборкувати вдається одиницям? Пропонуємо перевірити свої знання у пізнавальному тесті.