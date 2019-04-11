11 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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11 квітня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
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11 квітня вшановується береза. Її називали деревом життя, світла та здоров'я. Таке шанобливе ставлення до берези прийшло з приходом християнства. За розповідями, саме під березою Богородиця та Ісус ховалися від негоди. Свіжим березовим соком поїли хворих. Вважається, що цей напій очищує кров.

Береза любить щирих і добрих людей. Приходити до дерева найкраще на світанку. Воно знімає втому, нейтралізує наслідки повсякденних стресів, сприяє відновленню душевної гармонії. З деревом пов'язано багато прикмет. 11 квітня відзначають Всесвітній день боротьби із хворобою Паркінсона та День найкращих друзів.

Іменини сьогодні святкують: Іван, Кирило, Марк, Михайло.

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Народні прикмети на 11 квітня

– Береза посаджена біля будинку, захищає його від блискавки, відлякує зло і привертає благополуччя в сім’ю.

– Щоб захистити житло від блискавки – гілки берези варто поскладати на горищі.

– Багато соку на березі – до дощового літа.

– Сильний дощ – до урожаю вівса.

– Багато лебедів – до теплої весни.

– Сороки низько в’ють гнізда – влітку часто будуть грози.

– Хмари швидко рухаються в одну сторону – до спекотної погоди.

Що можна робити 11 квітня

1. Цього дня заведено прибирати в будинку та на подвір'ї.

2. Слухайте свій власний голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.

Що не можна робити 11 квітня

1. Уникайте цього дня важку та жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.

2. Цього дня варто уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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