11 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
11 квітня вшановується береза. Її називали деревом життя, світла та здоров'я. Таке шанобливе ставлення до берези прийшло з приходом християнства. За розповідями, саме під березою Богородиця та Ісус ховалися від негоди. Свіжим березовим соком поїли хворих. Вважається, що цей напій очищує кров.
Береза любить щирих і добрих людей. Приходити до дерева найкраще на світанку. Воно знімає втому, нейтралізує наслідки повсякденних стресів, сприяє відновленню душевної гармонії. З деревом пов'язано багато прикмет. 11 квітня відзначають Всесвітній день боротьби із хворобою Паркінсона та День найкращих друзів.
Іменини сьогодні святкують: Іван, Кирило, Марк, Михайло.
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Народні прикмети на 11 квітня
– Береза посаджена біля будинку, захищає його від блискавки, відлякує зло і привертає благополуччя в сім’ю.
– Щоб захистити житло від блискавки – гілки берези варто поскладати на горищі.
– Багато соку на березі – до дощового літа.
– Сильний дощ – до урожаю вівса.
– Багато лебедів – до теплої весни.
– Сороки низько в’ють гнізда – влітку часто будуть грози.
– Хмари швидко рухаються в одну сторону – до спекотної погоди.
Що можна робити 11 квітня
1. Цього дня заведено прибирати в будинку та на подвір'ї.
2. Слухайте свій власний голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.
Що не можна робити 11 квітня
1. Уникайте цього дня важку та жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.
2. Цього дня варто уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.