11 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

11 квітня християни святкують Лазареву суботу. Це одне зі знакових чудес Ісуса Христа. Воскресіння Лазаря шанується церквою і відзначається кожного року за день до Вербної неділі.

За історією Біблії, цього дня Христос воскресив з мертвих праведного Лазаря. Саме після цього великого чуда, люди увірували в Божу силу та прикладали йому до ніг пальмові гілки та власний одяг.

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Лазареву суботу святкують в шостий тиждень Великого посту. Це свято тісно пов'язане з Вербною неділею, яку відзначають завтра, 12 квітня. А вже за тиждень християни святкують світле Воскресіння Христове.

Іменини сьогодні святкують: Іван, Кирило, Марк, Михайло.



11 квітня відзначається Лазарева субота

Народні прикмети на 11 квітня

– По поведінці змій судять цього дня про настання весни. Якщо вони активно залишають свої нори, то це означає, що почалася справжня весна і холоди відступають, а значить можна сіяти пшеницю.

– Багато березового соку – літо дощовим буде.

– Багато лебедів 11 квітня – буде тепла весна.

– Сороки гнізда низько в’ють – влітку будуть грози.

– Галки зграями літають – скоро піде дощ.

– Ранній грім – до настання холодів.

Що можна робити 11 квітня

1.Цього дня треба попросити Господа позбавити хворих людей від недуг.

2.Люди вірять, що для того, аби вберегти свою сім'ю від бід, варто щиро молитися Богу для відпущення гріхів.

3.Щоб вродив горох, його обов'язково потрібно посіяти в Лазареву суботу.

Що не можна робити 11 квітня

1.У Лазареву суботу не можна займатися важкою фізичною працею. Цього дня треба підготувати душу до очищення і останнього тижня посту.

2.Цього дня заборонено веселитися та випивати міцний алкоголь.

3.Не можна в Лазареву суботу йти в ліс, адже там вас можуть вкусити змії, які активно вилазять з нірок цього дня.