11 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити а цей день
11 лютого 2019 року вшановується пам'ять Святого Лаврентія та Ігнатія Богоносця. Люди моляться їм для позбавлення від хвороб очей. У народі кажуть, що цей день є дуже неприємним.
Іменини сьогодні святкують: Герасим, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Леонтій, Роман, Юліан.
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Народні прикмети на 11 лютого
– Холодна погода – в серпні буде дуже спекотно.
– Дме вітер – прикмета до того, що рік буде дощовим.
– Ліс гуде і шумить 11 лютого – чекайте відлиги.
Що можна робити 11 лютого
1. На вечерю господиням треба пекти пиріжки з капустою. Вважається, що вони принесуть щастя.
2. Якщо до вас прийшли гості, то обов’язково запросіть їх в будинок і почастуєте чимось смачним. Тоді весь рік в домі буде достаток.
Що не можна робити 11 лютого
1. Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.