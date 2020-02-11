11 лютого - яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

11 лютого в народному календарі відзначають день Святого Лаврентія та Ігнатія Богоносця. Їм моляться люди, у яких є проблеми із зором.

Іменини сьогодні святкують: Ігнатій, Костянтин, Леонтій, Юліан.

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Народні прикмети на 11 лютого

– Ліс гуде і шумить 11 лютого – чекайте відлиги.

– Дме вітер – рік буде дощовим.

– Холодна погода – в серпні буде дуже спекотно.

Що можна робити 11 лютого

​1. Приберіть у своєму будинку. Це принесе вам благополуччя і достаток.

​2. Якщо цього дня викинути старе взуття, то увесь рік будете жити в достатку.

Що не можна робити 11 лютого

1. Цього дня не можна залишати незавершеними розпочаті справи.

​2. У цей день варто уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.