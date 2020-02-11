11 лютого - яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
11 лютого в народному календарі відзначають день Святого Лаврентія та Ігнатія Богоносця. Їм моляться люди, у яких є проблеми із зором.
Іменини сьогодні святкують: Ігнатій, Костянтин, Леонтій, Юліан.
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Народні прикмети на 11 лютого
– Ліс гуде і шумить 11 лютого – чекайте відлиги.
– Дме вітер – рік буде дощовим.
– Холодна погода – в серпні буде дуже спекотно.
Що можна робити 11 лютого
1. Приберіть у своєму будинку. Це принесе вам благополуччя і достаток.
2. Якщо цього дня викинути старе взуття, то увесь рік будете жити в достатку.
Що не можна робити 11 лютого
1. Цього дня не можна залишати незавершеними розпочаті справи.
2. У цей день варто уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.