11 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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11 серпня 2019 – свято сьогодні в Україні і що не можна робити
Що можна і не можна робити 11 серпня / www.scriptmag.com

11 серпня православна церква вшановує пам’ять святого мученика Каллініка Кілікіїського. Своїми промовами він багатьох звернув до християнства.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Веніамін, Клара, Костянтин, Микола, Роман, Серафима.

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Народні прикмети на 11 серпня

– Людина, яка знайде кущ малини цього дня, може загадати бажання і попросити у рослини допомоги в його здійсненні.

– Туман стоїть – можна сподіватися на хороший збір врожаю ячменю і вівса.

– Якщо заморозків 11 серпня не буде, то на початку осені буде тепло.

– Туман 11 серпня – несприятливий час для бджіл.

Що можна робити 11 серпня

1. Сьогодні не сидіть вдома, а відправляйтеся в гості до своїх друзів та родичів.

Що не можна робити 11 серпня

1. Не беріться сьогодні за будь-які питання, що стосуються грошей.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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