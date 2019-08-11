11 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

11 серпня православна церква вшановує пам’ять святого мученика Каллініка Кілікіїського. Своїми промовами він багатьох звернув до християнства.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Веніамін, Клара, Костянтин, Микола, Роман, Серафима.

Читайте також: З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах

Народні прикмети на 11 серпня

– Людина, яка знайде кущ малини цього дня, може загадати бажання і попросити у рослини допомоги в його здійсненні.

– Туман стоїть – можна сподіватися на хороший збір врожаю ячменю і вівса.

– Якщо заморозків 11 серпня не буде, то на початку осені буде тепло.

– Туман 11 серпня – несприятливий час для бджіл.

Що можна робити 11 серпня

1. Сьогодні не сидіть вдома, а відправляйтеся в гості до своїх друзів та родичів.

Що не можна робити 11 серпня

1. Не беріться сьогодні за будь-які питання, що стосуються грошей.