11 тисяч доларів за сукню: Пріянка Чопра приголомшила дорогим вбранням

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Пріянка Чопра приміряла сукню за 11 тисяч доларів
Пріянка Чопра приміряла сукню за 11 тисяч доларів / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Пріянка Чопра, яка вийшла заміж за музиканта Ніка Джонаса, продовжує підкорювати світ ефектними виходами. На одну з вечірок зірка прийшла у розкішній сукні, вартість якої сягала 11 тисяч доларів.

Пріянка Чопра – одна із бажаних гостей будь-якого світського заходу. Після її казкових весільних церемоній з Ніком Джонасом, які пройшли у взимку 2018 року, весь світ із захватом спостерігає за її публічними виходами. 

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Днями чарівна Пріянка відвідала вечірку журналу Vanity Fair, де засвітила дорогу сукню. Вечірнє вбрання вона обрала з колекції знаменитого бренду Oscar de la Renta, а його вартість оцінюють в близько 11 тисяч доларів. Сукня Пріянки Чопри була й справді розкішною: дизайнери пошили її з мереживної червоної тканини, на якій виднілись великі квіти, та доповнили одяг оксамитовим поясом. Відчутність бретельок додали жіночності образу акторки. 

Приголомшливий образ Пріянка Чопра доповнила туфлями-човниками та сережками, підібраними під колір вбрання.  

Пріянка Чопра
Пріянка Чопра / Фото: Getty Images

Щодо макіяжу, то зірка вирішила зробити акцент на бордові губи. Виглядала акторка неперевершено, що відзначили всі закордонні глянці. 

Стильний макіяж Пріянки Чопри
Стильний макіяж Пріянки Чопри / Фото: Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Стиль і мода Пріянка Чопра
Джерело: LifeStyle 24
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