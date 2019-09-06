11 тисяч доларів за сукню: Пріянка Чопра приголомшила дорогим вбранням

Голлівудська акторка Пріянка Чопра, яка вийшла заміж за музиканта Ніка Джонаса, продовжує підкорювати світ ефектними виходами. На одну з вечірок зірка прийшла у розкішній сукні, вартість якої сягала 11 тисяч доларів.

Пріянка Чопра – одна із бажаних гостей будь-якого світського заходу. Після її казкових весільних церемоній з Ніком Джонасом, які пройшли у взимку 2018 року, весь світ із захватом спостерігає за її публічними виходами.

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Днями чарівна Пріянка відвідала вечірку журналу Vanity Fair, де засвітила дорогу сукню. Вечірнє вбрання вона обрала з колекції знаменитого бренду Oscar de la Renta, а його вартість оцінюють в близько 11 тисяч доларів. Сукня Пріянки Чопри була й справді розкішною: дизайнери пошили її з мереживної червоної тканини, на якій виднілись великі квіти, та доповнили одяг оксамитовим поясом. Відчутність бретельок додали жіночності образу акторки.

Приголомшливий образ Пріянка Чопра доповнила туфлями-човниками та сережками, підібраними під колір вбрання.



Пріянка Чопра / Фото: Getty Images

Щодо макіяжу, то зірка вирішила зробити акцент на бордові губи. Виглядала акторка неперевершено, що відзначили всі закордонні глянці.



Стильний макіяж Пріянки Чопри / Фото: Getty Images