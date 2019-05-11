11 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

11 травня 2019 року вшановують пам’ять мучеників Дади, Максима і Квінтіліана. У народному календарі дата отримала назви Максимів день, Максим і Овсій.

Іменини сьогодні святкують: Кирило, Максим, Ганна, Віталій.

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Народні прикмети на 11 травня

– Теплий вітер на Євсея обіцяє весняну благодать.

– Горобина зацвіла – до врожаю вівса.

– Тепла зоряна ніч обіцяє врожайний рік.

– Багато соку на березі – влітку будуть часто йти дощі.

– Ясний схід сонця – до теплого і сонячного літа.

– Сни з 10 на 11 травня можуть збутися на третій день. Якщо цього не відбулося, то не варто більше чекати їх виконання. Сновидіння, побачене вдень 11 травня, не збудеться.

Що можна робити 11 травня

1. Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.

2. Якщо сьогодні почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.

Що не можна робити 11 травня

1. Цього дня не можна немовляткові стригти нігті.

2. Не рекомендується саме в цей день проколювати вуха, адже через деякий час можна втратити слух.

3. Нікому не розповідайте про свої заручини, адже шлюб може швидко розпастися.