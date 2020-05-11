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11 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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11 травня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 11 травня / unsplash.com

11 травня вшановується пам’ять мучеників Дади, Максима і Квінтіліана. У народному календарі 11 травня отримало назву Максимів день.

Іменини сьогодні святкують: Кирило, Максим, Ганна.

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Народні прикмети на 11 травня

 – Якщо на сході на небі немає хмар – літо обіцяє бути сонячним.

 – Якщо вночі багато зірок і тепло – до рясного урожаю.

 – Якщо на світанку зірки сильно мерехтять – буде дощ.

 – Якщо пізно зацвіли кульбаби – літо може бути посушливим.

Що можна робити 11 травня

  1. У цей день рекомендовно потайки займатися благочинністю. Ваша доброта повернеться до вас сторицею. 

Що не можна робити 11 травня 

  1. Сьогодні не рекомендується починати будь-яке лікування.
  2. Не можна в цей день проколювати вуха, адже вони будуть дуже довго заживати. 
  3. Не розповідайте нікому про свої заручини, бо весілля може так і не відбутися. 
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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