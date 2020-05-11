11 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
11 травня вшановується пам’ять мучеників Дади, Максима і Квінтіліана. У народному календарі 11 травня отримало назву Максимів день.
Іменини сьогодні святкують: Кирило, Максим, Ганна.
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Народні прикмети на 11 травня
– Якщо на сході на небі немає хмар – літо обіцяє бути сонячним.
– Якщо вночі багато зірок і тепло – до рясного урожаю.
– Якщо на світанку зірки сильно мерехтять – буде дощ.
– Якщо пізно зацвіли кульбаби – літо може бути посушливим.
Що можна робити 11 травня
- У цей день рекомендовно потайки займатися благочинністю. Ваша доброта повернеться до вас сторицею.
Що не можна робити 11 травня
- Сьогодні не рекомендується починати будь-яке лікування.
- Не можна в цей день проколювати вуха, адже вони будуть дуже довго заживати.
- Не розповідайте нікому про свої заручини, бо весілля може так і не відбутися.
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