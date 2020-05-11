11 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

11 травня вшановується пам’ять мучеників Дади, Максима і Квінтіліана. У народному календарі 11 травня отримало назву Максимів день.

Іменини сьогодні святкують: Кирило, Максим, Ганна.

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Народні прикмети на 11 травня

– Якщо на сході на небі немає хмар – літо обіцяє бути сонячним.

– Якщо вночі багато зірок і тепло – до рясного урожаю.

– Якщо на світанку зірки сильно мерехтять – буде дощ.

– Якщо пізно зацвіли кульбаби – літо може бути посушливим.

Що можна робити 11 травня

У цей день рекомендовно потайки займатися благочинністю. Ваша доброта повернеться до вас сторицею.

Що не можна робити 11 травня