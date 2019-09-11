11 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

11 вересня в народному календарі вшановують Івана Предтечу. Загинув Хреститель мученицькою смертю, адже в період царювання Ірода йому відсікли голову.

Іменини сьогодні святкують: Іван.

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Народні прикмети на 11 вересня

– Якщо на Івана журавлі на південь полетіли, то зима буде ранньою.

– Лебедя побачити в небі – до снігу, а гуся – до дощу.

– Грім гримить – осінь буде теплою.

– Якщо в цей день болить голова, то треба помолитись Іоанну Предтечі, щоб біль відступив.

Що можна робити 11 вересня

1. В народі відомий не лише як Хреститель, але і як помічник у лікуванні хвороб очей, про що і молилися йому в цей день.

2. Знедоленим та бідним людям потрібно дати милостиню.

3. Якщо дитина народилася у цей день, то її обов'язково треба назвати Іваном.

3. Самотнім людям, які хочуть залучити другу половинку в особисте життя, треба піти в церкву на Службу Божу.

Що не можна робити 11 вересня

1. Не можна нічого їсти, що має круглу форму.

2. Сьогодні не можна нічого рубати та різати.

3. Не рекомендується в цей день шити та вишивати.