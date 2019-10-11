11 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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11 жовтня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 11 жовтня / unsplash.com

11 жовтня вшановується пам'ять святого Харитона Сповідника. Жив він у часи правління імператора Авреліана, відомого своєю неприязню до християн.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Анатолій, Антон, Валентин.

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Народні прикмети на 11 жовтня

– Якщо зайці не міняють забарвлення шерсті – зима настане не скоро. 

– Вітер змінює напрямок за годинниковою стрілкою – до туманів.

– Шерсть собаки стала густішою – до холодної зими.

Що можна робити 11 жовтня

1. Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.

2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.

Що не можна робити 11 жовтня 

1. Цього дня не можна замітати в хаті, аби не вимести щастя. 

2. Не рекомендується сьогодні вживати будь-які ягоди. Кажуть, що нечиста сила плює на ці ягоди, і той, хто їх з'їсть – буде хворіти. 

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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