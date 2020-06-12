12 червня в народному календарі відзначається день пам'яті преподобного Ісаакія сповідника, ігумена Долмацького.

Іменини сьогодні святкують: Ісаак, Ян, Антоніна.

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Народні прикмети на 12 червня

– Вбивати плазунів в цей день – до невдач і хвороб.

– Сьогоднішній день сприятливий для посадки бобів.

– Якщо павуки в цей день плетуть багато павутини – погода незабаром зміниться.

Що можна робити 12 червня

Якщо в цей день побачите людину, яку любите, значить любов буде щасливою і довгою. Тому проводьте цей день з дорогими для вас людьми.

Що не можна робити 12 червня

Сьогоднішній день ще називають змійовиком. Кажуть, що в цей день найчастіше кусають плазуни. Тож, аби не наражатися на небезпеку, не ходіть там, де є високі трави, адже можете натрапити на змію. Цього дня небезпечно вбивати змій, адже слов'яни вірили, що зміїні родичі обов'язково будуть мститися, і врятувати від зміїної отрути людину не зможе жоден знахар.



12 червня остерігайтеся місць в яких можуть бути змії