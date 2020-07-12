12 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
12 липня християни святкують релігійне свято Петра і Павла. Раніше до цього дня готувалися, як до великого свята: білили хати, стіни оздоблювали рушниками, прибирали подвір'я.
Іменини сьогодні святкують: Петро, Павло.
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Народні прикмети на 12 липня
– Йде на дощ на Петра – буде мокра косовиця.
– Двічі впродовж дня пішов дощ – чекайте на багатий урожай.
– Зозуля кує після Петрового дня – літо буде довгим, а зима настане нескоро.
– Листя з дерев починають опадати 12 липня – скоро осінь настане.
– Соловей після Петрового дня ще кілька днів співає – зима почнеться після Покрови.
– Зозуля після Петрового дня кує – літо буде довгим, а сніг нескоро випаде.
Що можна і не можна робити на Петра і Павла
Що можна робити 12 липня
- Сьогодні треба подати милостиню тим людям, які потребують фінансової допомоги.
Що не можна робити 12 липня
- На Петра і Павла не можна займатися важкою фізичною працею, прибирати в будинку та працювати на городі.
- У цей день заборонено вінчатися, сваритися, лаятися та думати погано одне про одного.