12 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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12 березня 2019 – свято в Україні та що не можна робити 12 березня 2019
Що можна і не можна робити 12 березня / ua.wallpapers-fenix.eu

12 березня 2019 року вшановується преподобний Василь Декаполит. На Василя було заведено приносити в будинок соснову гілку. Кажуть, що вона очищає повітря і дає здоров'я всій родині.

Іменини сьогодні святкують: Арсеній, Артем, Василь, Кіра, Марина, Микола, Сергій.

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Народні прикмети на 12 березня

– Якщо на вербі цього дня бруньки набубнявіли – чекайте багатого врожаю.

– Заєць перебіг дорогу – прикмета до того, що день буде невдалим.

– Сни, побачені в ніч на 12 березня, можуть здійснитися на сьомий день. Розповідати про них нікому не можна. 

Що можна робити 12 березня

1. У цей день треба піти до церкви, поминути померлих родичів та відвідати їхні могили.

Що не можна робити 12 березня

1. Цього дня не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Однак вирушаючи в дорогу, прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо на душі легко, то дорога буде приємною. Якщо відчуваєте занепокоєння, то трапиться неприємність.

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Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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