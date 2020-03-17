12 днів поза цивілізацією: як Джаред Лето відреагував на пандемію коронавірусу

У той час, як весь світ був охоплений панікою через стрімке поширення коронавірусу, 48-річний американський музикант та актор відновлював своє емоційне здоров'я в пустелі. Лише повернувшись після 12-денної медитацій, Джаред Лето дізнався про пандемію.

Зіркові колеги Джареда Лето з дня у день скасовують заплановані заходи, залишаються на вимушеному карантині та допомагають матеріально тим, хто потрапив під спалах вірусу. Проте для американського артиста події останніх тижнів стати справжнім відкриттям.

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Як повідомив Джаред Лето у своєму твіттері, вчора, 16 березня, він повернувся до повноцінного життя у цивілізації. Справа в тому, що останні 12 днів він провів у медитації в пустелі. Актор був ізольований від зовнішнього світу та тільки зараз дізнався, що більшість країн охопила пандемія коронавірусу.

Вау. 12 днів тому я почав медитацію в тиші посеред пустелі. Ми були повністю ізольовані від світу. Ніяких телефонів, засобів комунікації. І навіть не підозрювали, що відбувається за межами цієї пустелі. Все так змінилося,

– прокоментував Джаред Лето.

Він зазначив, що йому постійно приходять повідомлення від друзів, які поступово вводять його у суть останніх подій. Сам зірковий артист поспішив вберегти фанів від загрози захворювання та порадив зберігати спокій: "Відправляю вам позитивну енергію. Залишайтеся вдома в безпеці".

Walked out yesterday into a very different world. One that’s been changed forever. Mind blowing - to say the least. I’m getting messages from friends and family all around the globe and catching up on what’s going on. — JARED LETO (@JaredLeto) March 17, 2020

Зауважимо, що станом на 17 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 7 174 людей. Загальна кількість інфікованих – 182 764 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 79 тисяч людей.



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