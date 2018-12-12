12 грудня 2018 року вшановується пам'ять святого Парамона. Саме в цей день люди в давнину намагалися передбачити погоду на всю зиму. Яким буде день 12 грудня, такою і залишиться погода до кінця зими. В народі цей день називають Калита. Воно вважається парубочим святом, оскільки вночі хлопцям дозволено бешкетувати і робити різні збитки.

Також цього дня проходить Андріївська ніч, яка допомагає незаміжнім дівчатам дізнатися свою майбутню долю: чи доведеться ще рік дівувати, чи на щасливицю чекає вдале заміжжя. Однак, ворожити треба у ніч перед святом, з 12 на 13 грудня.

Іменини 12 грудня святкують: Данила, Денис, Іван, Микола, Федір.

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Народні прикмети на 12 грудня:

– Пішов цього дня сніг – скоро буде заметіль.

– Якщо ще досі не випав сніг, то до 19 грудня будуть сильні морози.

– За карпатським повір’ями, в ніч на Андрія, відьми могли корів позбавити молока. Відтак, чоловіки всю ніч палили ритуальні багаття.

Що можна робити 12 грудня

1. Цього дня позичте що-небудь у сусідів: сірники, сіль чи хліб. Таким чином ви привернете до себе успіх на весь наступний рік.

2. У харчуванні тримайтеся золотої середини: не переїдайте і не голодуйте. Зменште вживання солі та гострих спецій. Пийте сьогодні чай з меліси.

3. Годуйте цього дня курей гречкою з правої руки, так вони будуть краще нестися.

4. Сьогодні ввечері дівчата можуть використовувати різноманітні ворожіння, аби дізнатися свою долю.

5. Сьогодні дозволяються парубоцькі збитки у ніч з 12 на 13 грудня. Що б вони не зробили, їм усе пробачають. Зазвичай, в Андріївську ніч хлопці можуть знімати ворота з обійсть тих дівчат, які їм до вподоби.

Ворожіння в Андріївську ніч

1. Декілька дівчат повинні взяти правий чобіт і ставити його по черзі від стіни до дверей. Чий чобіт першим "перейде" поріг, та дівчина першою вийде заміж.

2. Увечері перед святкуванням Андріївської ночі попросіть подруг написати імена хлопців на аркушах паперу. Коли лягатимете спати, покладіть їх під подушку, а зранку витягніть ім'я свого судженого.

3. Дівчині треба вибігти на вулицю і запитати ім'я першого зустрічного. Кажуть, що саме таке ім'я матиме майбутній чоловік.



Ворожіння в Андріївську ніч

4. Візьміть посудину і насипте туди будь-якого зерна, опустіть різні каблучки: золоту, срібну, з дорогоцінним каменем та просту. Перемішайте так, щоб не було видно жодну з них. Заплющіть очі і потягніть каблучку. Якщо витягнули срібну – зустрінете другу половинку, золоту – вийдете заміж, з камінчиком – будете коханою, просту – ще рік будете шукати свою долю.

5. Дівчата цього вечора мають зліпити вареники або пиріжки. Кожна з дівчат повинна виставити свій особливий вареник в ряд і покликати домашнього улюбленця. Чий вареник домашній улюбленець швидше з'їсть, та дівчина першою вийде заміж.

Що не можна робити 12 грудня

1. Нікому не доводьте сьогодні свою правоту та не драматизуйте ситуацію. Просто змовчіть, а правда все одно залишиться на вашій стороні.

2. Не займайтеся ворожінням, яке є небезпечним для життя.