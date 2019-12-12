12 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

12 грудня в народному календарі вшановують пам'ять святого Парамона. Цього дня люди намагалися передбачити погоду на всю зиму. Яким буде день 12 грудня, такою і залишиться погода до кінця зими. В народі цей день ще називають Калита. Воно вважається парубочим святом, оскільки вночі хлопцям дозволено бешкетувати і робити різні збитки.

Увечері 12 грудня проходить Андріївська ніч, яка допомагає незаміжнім дівчатам дізнатися свою майбутню долю: чи доведеться ще рік дівувати, чи на щасливицю чекає вдале заміжжя. Однак, ворожити треба у ніч перед святом, з 12 на 13 грудня.

Іменини сьогодні святкують: Данило, Денис, Федір.

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Народні прикмети на 12 грудня

– Пішов цього дня сніг – скоро буде заметіль.

– Якщо ще досі не випав сніг, то до 19 грудня будуть сильні морози.

Що можна робити 12 грудня

1. Для того, аби кури добре неслися увесь рік – годуйте цього дня їх гречкою з правої руки.

2. Сьогодні ввечері дівчата можуть використовувати різноманітні ворожіння, аби дізнатися свою долю.

3. У цей день дозволяються парубоцькі збитки у ніч з 12 на 13 грудня. Щоб вони не зробили, їм усе пробачають. Зазвичай, в Андріївську ніч хлопці можуть знімати ворота з обійсть тих дівчат, які їм до вподоби.

4. Цього дня позичте що-небудь у сусідів: сірники, сіль чи хліб. Таким чином ви привернете до себе успіх на весь наступний рік.

5. У харчуванні тримайтеся золотої середини: не переїдайте і не голодуйте. Зменште вживання солі та гострих спецій. Пийте сьогодні чай з меліси.

Що не можна робити 12 грудня

1. Не займайтеся ворожінням, яке є небезпечним для життя.

2. Нікому не доводьте сьогодні свою правоту та не драматизуйте ситуацію. Просто змовчіть, а правда все одно залишиться на вашій стороні.



В Андріївську ніч можна дізнатися свою долю

Ворожіння в Андріївську ніч

1. Увечері перед святкуванням Андріївської ночі попросіть подруг написати імена хлопців на аркушах паперу. Коли лягатимете спати, покладіть їх під подушку, а зранку витягніть ім'я свого судженого.

2. Дівчині треба вибігти на вулицю і запитати ім'я першого зустрічного. Кажуть, що саме таке ім'я матиме майбутній чоловік.

3. Візьміть посудину і насипте туди будь-якого зерна, опустіть різні каблучки: золоту, срібну, з дорогоцінним каменем та просту. Перемішайте так, щоб не було видно жодну з них. Заплющіть очі і потягніть каблучку. Якщо витягнули срібну – зустрінете другу половинку, золоту – вийдете заміж, з камінчиком – будете коханою, просту – ще рік будете шукати свою долю.

4. Дівчата цього вечора мають зліпити вареники або пиріжки. Кожна з дівчат повинна виставити свій особливий вареник в ряд і покликати домашнього улюбленця. Чий вареник домашній улюбленець швидше з'їсть, та дівчина першою вийде заміж.

5. Декілька дівчат повинні взяти правий чобіт і ставити його по черзі від стіни до дверей. Чий чобіт першим "перейде" поріг, та дівчина першою вийде заміж.