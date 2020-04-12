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12 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 12 квітня / Іванковичі

12 квітня християни святкують Вербну неділю. Цей день щороку припадає в останню неділю шостого тижня Великого посту. У Вербну неділю віряни традиційно йдуть в церкву, щоб освятити вербові гілочки.

Іменини сьогодні святкує Іван. 

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Народні прикмети на 12 квітня

– Якщо у Вербну неділю тепло і сухо – влітку очікуйте на великий урожай фруктів.

– Дме вітер – чекайте  холодного літа.

 – Якщо "вдарити" родичів гілочкою верби – до кінця року всі будуть здорові. 

 – Якщо з'їсти "котик" свяченої верби – здійсниться ваша найзаповітніша мрія. 


12 квітня християни святкують Вербну неділю

Що можна робити 12 квітня

1.Після церкви можете віднести освячені вербові гілки на цвинтар, якщо у вас є померлі родичі. 

2.Цього дня треба очистити свої помисли від поганих думок. Священники рекомендують приготуватися до останнього тижня строгого Великого посту. 

3.На Вербну неділю треба подумати про дорогу людину. За прикметами, вона має прийти в гості. 

4.Якщо посадити кімнатну рослину на Вербну неділю – в оселю прийде достаток. 

Що не можна робити 12 квітня

1.У Вербну неділю не можна шити, вишивати, прибирати та займатися важкою фізичною працею. 

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Великдень Релігія Традиції
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