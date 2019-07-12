12 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

12 липня усі християни відзначають релігійне свято Петра і Павла. Саме в цей день завершується Петрів піст. До цього дня колись готувалися, як до великого свята: білили хати, оздоблювали рушниками стіни, прибирали на подвір'ї. Вранці цього дня всі йшли до церкви.

Іменини сьогодні святкують: Петро, Павло.

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Народні прикмети на 12 липня

– Якщо йде на Петра дощ – буде гнити картопля.

– Якщо на Петрів день спека – то на Різдво мороз.

– Петрів день – це маківка літа, з моменту якої настає 40 спекотних днів.

Що можна робити 12 липня

1. Це свято є дуже великим, тож в цей день варто піти у церкву на богослужіння.

2. Не забудьте привітати в цей день усіх друзів та знайомих, які носять ім'я Петра і Павла.

3. Сьогодні подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.

Що не можна робити 12 липня

1. Цього дня не можна працювати на городі, прибирати в будинку та займатися важкою фізичною працею.

2. У цей свято заборонено вінчатися, сваритися, лаятися та думати про погане.