12 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

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Що не можна і можна робити 12 листопада
Що не можна і можна робити 12 листопада / unsplash.com

12 листопада 2018 року вшановують пам'ять ікони Пресвятої Богородиці "Озерянської". Розповідають, що український селянин косив траву і розсік образ Божої Матері косою навпіл. Усвідомивши, що його вчинок страшний для нього і для інших, він підняв дві половини ікони та помістив у себе в молитовному кутку, запалив перед нею свічку, а вранці знайшов ікону цілою.

На поклоніння до цього чудотворного образу приходили безліч прочан, де відбувалися численні зцілення хворих за допомогою молитов.

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Іменини 12 листопада святкують: Зеновій, Анастасія, Олена, Леонід, Олександр.

Народні прикмети 12 листопада

– Заєць дорогу перебіг - до невдачі в справах.

– Багато синиць біля будинку - прикмета, що скоро настануть холоди.

– Багато синиць з'явилося - скоро буде похолодання.

– Синичка пищить – віщує зиму.

Що можна робити 12 листопада

1. Цього дня майструють для синичок годівниці. Кажуть, що якщо вони залетять у двір – родина буде щасливою.

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2. Якщо погодувати птахів – чекайте успіху у всіх починаннях.

3. Помоліться до Пресвятої Богородиці "Озерянської". Свята допоможе вам розв'язати складні питання і впоратися зі всіма поставленими завданнями. 

Що не можна робити 12 листопада

1. Не говоріть погані речі про людей. 

2. Не можна згадувати минуле, плакати та сумувати.

3. Не варто з'ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

Теги: LifeStyle Новини України Традиції
Джерело: 24 канал
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