12 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

146 Читать новость на русском
12 листопада 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 12 листопада / unsplash.com

12 листопада 2019 року вшановують пам'ять ікони Пресвятої Богородиці "Озерянської". За розповідями старожилів, одного разу селянин косив траву і розсік образ Божої Матері косою навпіл. Зрозумівши, що його вчинок страшний, він підняв дві половини ікони та помістив у себе в молитовному кутку, запалив перед ними свічку, а вранці знайшов ікону цілою.

На поклоніння до цього чудотворного образу приходили безліч прочан, де відбувалися численні зцілення хворих за допомогою молитов.

Читайте також: Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці

Іменини 12 листопада святкують: Зеновій, Анастасія, Олена, Леонід, Олександр.

Озерянска ікона Божої Матері
Озерянска ікона Божої Матері

Народні прикмети 12 листопада

– Заєць дорогу перебіг – до неуспішних справ.

– Багато синиць біля будинку – прикмета, що скоро настануть холоди.

– Синичка пищить – віщує зиму.

Що можна робити 12 листопада

1. Цього дня майструють для синичок годівниці. Кажуть, що якщо вони залетять у двір – родина буде щасливою.

2. Якщо погодувати птахів – чекайте успіху у всіх починаннях.

3. Помоліться до Пресвятої Богородиці "Озерянської". Свята допоможе вам розв'язати складні питання і впоратися зі всіма поставленими завданнями.

Що не можна робити 12 листопада

1. Не говоріть погані речі про людей.

2. Не можна згадувати минуле, плакати та сумувати.

3. Не варто з'ясовувати стосунки,зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

blog_ava
Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
сьогодні
11668
Теги: LifeStyle Традиції
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Сирота Бруклін": кіно Едварда Нортона з ним же у головній ролі
сьогодні 10:37 "Сирота Бруклін": кіно Едварда Нортона з ним же у головній ролі
Юлія Ліпенцева 30
Куди піти у Києві у листопаді: афіша найцікавіших подій
11 листопада 20:02 Куди піти у Києві у листопаді: афіша найцікавіших подій
Уляна Журба 662
"Доктор Сон": продовження культового "Сяйва"
11 листопада 14:22 "Доктор Сон": продовження культового "Сяйва"
Юлія Ліпенцева 463
Ексклюзив: співак триб'ют-шоу Адріано Челентано виступив у Львівській опері з прапором України
11 листопада 11:55 Ексклюзив: співак триб'ют-шоу Адріано Челентано виступив у Львівській опері з прапором України
Анастасія Манюхіна 3216
Жінки секс-символа "Титаніка": з якими голлівудськими зірками крутив романи Леонардо Ді Капріо
11 листопада 11:21 Жінки секс-символа "Титаніка": з якими голлівудськими зірками крутив романи Леонардо Ді Капріо
Юлія Турелик 4354
Новини
Більше новин
Залиште відгук