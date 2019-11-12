12 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

12 листопада 2019 року вшановують пам'ять ікони Пресвятої Богородиці "Озерянської". За розповідями старожилів, одного разу селянин косив траву і розсік образ Божої Матері косою навпіл. Зрозумівши, що його вчинок страшний, він підняв дві половини ікони та помістив у себе в молитовному кутку, запалив перед ними свічку, а вранці знайшов ікону цілою.

На поклоніння до цього чудотворного образу приходили безліч прочан, де відбувалися численні зцілення хворих за допомогою молитов.

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Іменини 12 листопада святкують: Зеновій, Анастасія, Олена, Леонід, Олександр.



Озерянска ікона Божої Матері

Народні прикмети 12 листопада

– Заєць дорогу перебіг – до неуспішних справ.

– Багато синиць біля будинку – прикмета, що скоро настануть холоди.

– Синичка пищить – віщує зиму.

Що можна робити 12 листопада

1. Цього дня майструють для синичок годівниці. Кажуть, що якщо вони залетять у двір – родина буде щасливою.

2. Якщо погодувати птахів – чекайте успіху у всіх починаннях.

3. Помоліться до Пресвятої Богородиці "Озерянської". Свята допоможе вам розв'язати складні питання і впоратися зі всіма поставленими завданнями.

Що не можна робити 12 листопада

1. Не говоріть погані речі про людей.

2. Не можна згадувати минуле, плакати та сумувати.

3. Не варто з'ясовувати стосунки,зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.