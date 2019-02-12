12 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
12 лютого 2019 року відзначають свято Трьох Святих: Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоустого. Три архієпископи стали відомі своїми проповідями та релігійними творами.
Іменини сьогодні святкують: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим, Петро, Степан, Федір.
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Народні прикмети на 12 лютого
– Червоний місяць – до сильного вітру.
– Піднявся вітер – до сирого року.
– Дерева інеєм вкрилися – до тепла.
– Подув північний вітер, а хмар немає – до сильного похолодання.
– Снігур скрипить – до снігу, хуртовини і сльоти.
Що можна робити 12 лютого
1. Якщо цього дня поставити за поріг взуття, можна уникнути сварок у родині на цілий рік.
2. Рекомендовано у цей день ставити плани на майбутнє. Кожна запланована подія має шанс на успіх.
3. Посвареним людям обов'язково треба помиритися, інакше у чварах залишаться ще, як мінімум на рік.
Що не можна робити 12 лютого
1. На Трьох Святих категорично не можна шити і в'язати.
2. Чоловікам цього дня не рекомендується виконувати будь-яку важку фізичну роботу.
3. За повір'ям, у цей день не бажано ревнувати та злитися.