12 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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12 лютого 2019 – свято в Україні та що не можна робити 12 лютого 2019
Що можна і не можна робити 12 лютого / www.1zoom.ru

12 лютого 2019 року відзначають свято Трьох Святих: Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоустого. Три архієпископи стали відомі своїми проповідями та релігійними творами.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим, Петро, Степан, Федір.

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Народні прикмети на 12 лютого

– Червоний місяць – до сильного вітру.

– Піднявся вітер – до сирого року.

– Дерева інеєм вкрилися – до тепла.

– Подув північний вітер, а хмар немає – до сильного похолодання.

– Снігур скрипить – до снігу, хуртовини і сльоти.

Що можна робити 12 лютого

1. Якщо цього дня поставити за поріг взуття, можна уникнути сварок у родині на цілий рік. 

2. Рекомендовано у цей день ставити плани на майбутнє. Кожна запланована подія має шанс на успіх. 

3. Посвареним людям обов'язково треба помиритися, інакше у чварах залишаться ще, як мінімум на рік. 

Що не можна робити 12 лютого 

1. На Трьох Святих категорично не можна шити і в'язати. 

2. Чоловікам цього дня не рекомендується виконувати будь-яку важку фізичну роботу. 

3. За повір'ям, у цей день не бажано ревнувати та злитися.

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Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: 24 канал
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