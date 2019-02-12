12 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

12 лютого 2019 року відзначають свято Трьох Святих: Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоустого. Три архієпископи стали відомі своїми проповідями та релігійними творами.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим, Петро, Степан, Федір.

Читайте також: Великдень в Україні 2019: дата і традиції

Народні прикмети на 12 лютого

– Червоний місяць – до сильного вітру.

– Піднявся вітер – до сирого року.

– Дерева інеєм вкрилися – до тепла.

– Подув північний вітер, а хмар немає – до сильного похолодання.

– Снігур скрипить – до снігу, хуртовини і сльоти.

Що можна робити 12 лютого

1. Якщо цього дня поставити за поріг взуття, можна уникнути сварок у родині на цілий рік.

2. Рекомендовано у цей день ставити плани на майбутнє. Кожна запланована подія має шанс на успіх.

3. Посвареним людям обов'язково треба помиритися, інакше у чварах залишаться ще, як мінімум на рік.

Що не можна робити 12 лютого

1. На Трьох Святих категорично не можна шити і в'язати.

2. Чоловікам цього дня не рекомендується виконувати будь-яку важку фізичну роботу.

3. За повір'ям, у цей день не бажано ревнувати та злитися.