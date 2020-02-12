12 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

12 лютого в народному календарі відзначають свято Трьох Святителів: Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоустого. Три архиєпископи – Василій Великий, Григорій Богослов та Іоанн Золотоустий – ще за життя здобули собі славу своєю святістю, спасенними проповідями та релігійними творами.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим, Петро, Федір.

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Народні прикмети на 12 лютого

– Дерева вкрилися інеєм – до тепла.

– Подув північний вітер, а хмар немає – до сильного похолодання.

– Снігур скрипить – до снігу, хуртовини і сльоти.

– Червоний місяць – до сильного вітру.

– Піднявся вітер – до сирого року.

Що можна робити 12 лютого

1. Якщо сьогодні почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.

​2. Ставте цього дня гроші на кухонний стіл. За повір'ям, у ваше життя повинен прийти значний потік грошей.

3. У цей день треба піти до церкви, поминути померлих родичів та відвідати їхні могили.

Що не можна робити 12 лютого

1. На Трьох Святих категорично не можна шити і в'язати.

2. Чоловікам цього дня не рекомендується виконувати будь-яку важку фізичну роботу.

​3. Цього дня не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Однак вирушаючи в дорогу, прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо на душі легко, то дорога буде приємною. Якщо відчуваєте занепокоєння, то трапиться неприємність.