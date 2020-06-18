Щоб побачити казкові пейзажі не потрібно їхати закордон, адже українські озера – це найкраще місце для відпочинку. Тут можна погрітися на сонечку, власноруч назбирати лісових ягід та грибів. 24 канал пропонує ознайомитися з невеликим списком наймальовничіших озер України.

24 канал зробив підбірку з 10 наймальовничіших озер, які розкинуті по всій Україні.

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Озеро Світязь

Найбільше та найглибше озеро в Україні – це озеро Світязь, розташоване у Волинській області. Площа Світязя понад 2,5 тисячі гектарів, довжина – 9225 тисяч метрів, ширина – 4 тисячі метрів, а максимальна глибина – 58 метрів.

У вітряну погоду на озері хвилі досягають півтораметрової висоти.

Озеро Світязь входить до складу Шацьких озер, розташоване в північно-західній частині Любомльського району Волинської області.



Озеро Світязь / Фото: kolomyia.today

Озеро Синевир

Синевир розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря в Карпатах. Озеро утворилося внаслідок перекриття гірського потоку після землетрусу понад 10 тисяч років тому.

Площа Синевира – 5 гектарів, а максимальна глибина 22 метри. Вода в озері чиста та прозора, проте купатися в Синевирі заборонено.



Озеро Синевир / Фото: 24 каналу

Кояське озеро

Солоне озеро морського походження розташоване на південному узбережжі Керченського півострова – Кояське озеро. Площа озера понад 5 кілометрів. Кояське озеро є джерелом цілющих грязей.



Солоне озеро Кояське / vsviti.com.ua

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Озеро Несамовите

Одне з найвищих озер Українських Карпат Несамовите – 1750 метрів над рівнем моря. Воно розташоване в Івано-Франківські області. Довжина – 88 метрів, а ширина – 45 метрів. Найбільша глибина 1,5 метра.

Поруч із озером розташовані хребти Великі та Малі Козли. А там, де лежить саме Несамовите цвітуть гірські квіти, а за ними поля пухнастої альпійської сосни.



Озеро Несамовите / Фото: travel.tochka.net

Озеро Марічейка

Кажуть, що озеро утворилось зі сліз чабана Івана, який оплакував свою кохану Марічку. Дівчина врятувала ціле село від ворогів ціною власного життя. А інше значення легенди – через вбивство Марічки, гори затрясло і утворилось провалля, як згодом затопила сильна злива.

Відтоді озеро й називають Марічейка, а смерековий ліс навколо – Дівочим.



Озеро Марічейка / Фото: buvrtysa.gov.ua

Біле озеро

Біле озеро розташоване на Рівненщині, поблизу села Рудка. Озеро має площу 453 гектара. Біле озеро маж овальну форму, а дно пологе та піщане.

Біле озеро вважають особливим, адже тут поєднується болотні, озерні та лісові природні комплекси Західного Полісся. Таким чином, в озері містяться корисні вітаміни і є лікувальним.



Лікувальне Біле озеро / Фото: inlviv.in.ua

Озеро Ялпуг

Озеро Ялпуг – найбільше природне озеро в Україні, яке розташоване в трьох районах Одеської області: у Болградському, Ізмаїльському та Ренійському. Довжина озера 39 кілометрів, а максимальна глибина – 5,5 метрів.

Місцева визначна пам’ятка – старий дуб. Існує легенда, що його висадив Олександр Пушкін, коли був в Одеській області.



Озеро Ялпуг / Фото: ua.igotoworld.com

Озеро Бребенескул

Бребенескул – найбільш високогірне озеро в Україні, розташоване на 1801 метрів над рівнем моря. Воно лежить на дні льодовикового кару, а береги високі, з кам’яними усипищами. Ширина озера 67 метрів, а глибина – понад 3 метрів.



Озеро Бребенескул / Фото: ua.igotoworld.com

Шелехівське озеро

Шелехівське озеро розташоване в Сумській області, серед лісу. Як стверджують науковці, озеро Шелехівське виникло ще в льодовиковий період і вважається таким же давнім як Байкал у Росії та озеро Вікторія в Африці.



Озеро у Сумській області / Фото: lebedin.glo.ua

Молочне озеро

Молочне озеро розташоване на півдні Запорізької області, має площу 168 квадратних кілометрів. До озера впадають три річки: Молочна, Тащенак, Джекельня.

Найбільша глибина – 3 метри.

Тут живуть багато видів водоплавних птахів, цінних морських риб, а також тут зростають і проживають 14 видів рідкісних рослин і тварин занесених до Червоної книги України.



Молочне озеро в Україні / Фото: pershyj.com