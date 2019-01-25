12-річна донька Анджеліни Джолі хоче переїхати до батьків Бреда Пітта: несподівані деталі

Біологічна донька Бреда Пітта і Анджеліни Джолі вирішила переїхати від зіркової мами до бабусі і дідуся по лінії тата. 12-річна Шайло заявила, що втомилася від конфліктів своїх батьків.

У листопаді мережу розбурхала новина про бажання усиновленого сина зіркової пари Медокса Джолі-Пітта переїхати з США в іншу країну через стабільні непорозуміння між батьками. Однак жодна зі сторін так і не підтвердила цієї інформації. Так, після заяви 17-річного брата аналогічне бажання висловила 12-річна Шайло.

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Дівчинка зізналася, що втомилася від процесу розлучення своїх батьків. Про це повідомляє іноземне джерело Мicetimes. Інсайдери додали, що Шайло хоче рости серед "звичайних" людей і рішуче налаштована змінити умови проживання. Тому вона хоче переїхати до бабусі і дідуся, Вільяма і Джейн Піттів, які живуть у штаті Міссурі.

Що відомо про розлучення Бреда Пітта і Анджеліни Джолі?Зіркове подружжя вирішило розлучитися в 2016 році, проживши в офіційному шлюбі всього з 2014 року. Їхній роман розпочався у 2006 році. Близько двох років Анджеліна Джолі і Бред Пітт розв'язували судові питання і боролися за опіку над шістьма дітьми, троє з яких усиновлені (17-річний Меддокс, 14-річний Пакс, 13-річною Захара), а троє – біологічні (12-річна Шайло і 9-річні близнюки Вів'єн і Нокс).



Зіркова мама прагнула добитися одноосібної опіки, однак суд зобов'язав її дозволити Бреду Пітту бачитись із дітьми як мінімум через день. У грудні 2018 року з'явилися деталі про те, що Анджеліна Джолі погодилася на умови колишнього чоловіка і поділила час, який кожен проводить із ними по половині.