12-річна донька Анджеліни Джолі хоче переїхати до батьків Бреда Пітта: несподівані деталі

1315 Читать новость на русском
Анджеліна Джолі з донькою Шайло
Анджеліна Джолі з донькою Шайло / Getty Images

Біологічна донька Бреда Пітта і Анджеліни Джолі вирішила переїхати від зіркової мами до бабусі і дідуся по лінії тата. 12-річна Шайло заявила, що втомилася від конфліктів своїх батьків.

У листопаді мережу розбурхала новина про бажання усиновленого сина зіркової пари Медокса Джолі-Пітта переїхати з США в іншу країну через стабільні непорозуміння між батьками. Однак жодна зі сторін так і не підтвердила цієї інформації. Так, після заяви 17-річного брата аналогічне бажання висловила 12-річна Шайло.

Читайте також: Згадала навички Лари Крофт: Анджеліна Джолі відвідала скеледром зі своїми дітьми

Дівчинка зізналася, що втомилася від процесу розлучення своїх батьків. Про це повідомляє іноземне джерело Мicetimes. Інсайдери додали, що Шайло хоче рости серед "звичайних" людей і рішуче налаштована змінити умови проживання. Тому вона хоче переїхати до бабусі і дідуся, Вільяма і Джейн Піттів, які живуть у штаті Міссурі.

Що відомо про розлучення Бреда Пітта і Анджеліни Джолі?Зіркове подружжя вирішило розлучитися в 2016 році, проживши в офіційному шлюбі всього з 2014 року. Їхній роман розпочався у 2006 році. Близько двох років Анджеліна Джолі і Бред Пітт розв'язували судові питання і боролися за опіку над шістьма дітьми, троє з яких усиновлені (17-річний Меддокс, 14-річний Пакс, 13-річною Захара), а троє – біологічні (12-річна Шайло і 9-річні близнюки Вів'єн і Нокс).

Зіркова мама прагнула добитися одноосібної опіки, однак суд зобов'язав її дозволити Бреду Пітту бачитись із дітьми як мінімум через день. У грудні 2018 року з'явилися деталі про те, що Анджеліна Джолі погодилася на умови колишнього чоловіка і поділила час, який кожен проводить із ними по половині.

Теги: LifeStyle Анджеліна Джолі Зіркові мами Зіркові розлучення Бред Пітт Діти і неповнолітні
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Наомі Кемпбелл оголилася на показі Valentino: казкові образи з колекції весна-літо 2019
24 січня 22:01 Наомі Кемпбелл оголилася на показі Valentino: казкові образи з колекції весна-літо 2019
2219
Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
24 січня 19:25 Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
611
Який режисер отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
24 січня 19:01 Який режисер отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
104
Прем'єра фільму "Зелена книга": чому варто переглянути комедійну драму
24 січня 17:35 Прем'єра фільму "Зелена книга": чому варто переглянути комедійну драму
386
Balmain вражає: чим запам'ятався найепатажніший показ в Парижі – фото
24 січня 15:03 Balmain вражає: чим запам'ятався найепатажніший показ в Парижі – фото
1769
Тренди дитячої літератури в 2019 році
24 січня 12:55 Тренди дитячої літератури в 2019 році
701
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук