12 років разом: "ангел" Victoria's Secret Кендіс Сванепул розійшлася з батьком двох своїх дітей

Зірка білизняного бренду Victoria’s Secret Кендіс Сванепул, яка є матір'ю двох дітей, розійшлася з нареченим Германном Ніколі.

Германн і Кендіс були разом 12 років. Про це повідомляє видання Harper's Bazaar.

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Познайомилися вони у 2005 році у Парижі на одному із кастингів. Сванепул тоді було 17 років, а Ніколі – 20. Після десяти років стосунків закохані заручилися, а згодом їх очікувало поповнення у сім'ї.



Германн Ніколі і Кендіс Сванепул / imgth.com

Кендіс і Германн виховують дворічного сина Анаку і 5-місячного Арієля, якого Кендіс народила 19 червня.

Наразі пара офіційно не підтвердила розрив, однак у соціальних мережах Кендіс і Германн відписалися один від одного в соцмережах і видалили спільні фото. Крім того, чоловік опублікував фото в Instagram з серцем і підписом "Все скінчено".



Германн Ніколі

Відомо, що про проблеми у стосунках Германна і Кендіс заговорили ще після шоу Victoria's Secret, коли багато моделей прийшли з коханими, крім Сванепул.