12 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

176 Читать новость на русском
12 серпня 2019 – свято сьогодні в Україні і що не можна робити
Що можна і не можна робити 12 серпня / www.sunpeaksresort.com

12 серпня вшановується пам'ять святого Іоанна Воїна. Сьогодні мощі Іоанна вважаються чудотворними.

Іменини сьогодні святкують: Агнія, Ангеліна, Валентин, Герман, Іван, Максим, Павло.

Читайте також: З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах

Народні прикмети на 12 серпня

– Непогожий і вітряний день – чекайте затяжних дощів.

– Прохолодна та похмура погода – найближчими днями буде сухо, і опади не передбачаються.

– Дрібний дощ іде 12 серпня – чекай дощову погоду на найближчі дні.

Що можна робити 12 серпня

1. Прийнято молитися Іоанну 12 серпня, щоб попросити справедливості, якщо людині нанесли образу, або у неї трапилося горе.

2. Сьогодні також треба молитися про повернення втраченого чи вкраденого. 

3. У цей день треба багато працювати, аби у всі наступні дні бути бадьорим. 

Що не можна робити 12 серпня

1. У магазини відправлятися не варто – можете накупити зайвого і завдати шкоди своєму бюджету.

2. Постарайтеся уникати пліток та пустопорожніх розмов.

blog_ava
Прогноз погоди на 12 серпня: в Україну увірветься спека, подекуди до +34
сьогодні
2208
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кайлі Дженнер – 22! Історія успіху бренду наймолодшої мільярдерки світу
10 серпня 13:31 Кайлі Дженнер – 22! Історія успіху бренду наймолодшої мільярдерки світу
Марта Вересюк 2177
Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
10 серпня 09:40 Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
2081
Я не з панікерів, – Сергій Мартинюк про музику, "Бандерштат" та зміну влади в Україні
9 серпня 20:00 Я не з панікерів, – Сергій Мартинюк про музику, "Бандерштат" та зміну влади в Україні
Ірина Юрковська 1261
Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
9 серпня 17:07 Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
809
День народження Вітні Х'юстон: цікаві факти про співачку
9 серпня 11:06 День народження Вітні Х'юстон: цікаві факти про співачку
3039
Новини
Більше новин
Залиште відгук