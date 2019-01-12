12 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

12 січня 2019 року вшановують День Анісії зимової. Цього дня прийнято ходити одне до одного в гості. На столі обов'язково повинні бути різноманітні смаколики.

Іменини сьогодні святкують: Ірина, Лев, Макар, Марія.

Народні прикмети на 12 січня:

– Вважається, що якщо на Анісію дме вітер з півдня, то весь рік буде врожайним, а літо теплим.

– На Анісію йде сніг – очікуйте влітку сильних дощів.

– Якщо на Анісію горобець голосно цвірінькає – чекайте швидкої відлиги.

– Побачити в ніч на 12 січня сон, який пов'язаний з землею, обіцяє смерть.

– Якщо в ніч з 11 на 12 січня сниться весілля або поцілунок, то це віщує сварку в родині.

– Вдень ясно – незабаром настане потепління.

Що можна робити 12 січня

1. На Анісії треба молитися про лікування шлункових хвороб.

Що не можна робити 12 січня

1. Цього дня в жодному разі не можна піднімати хустку, яка лежатиме на дорозі, адже накличете на своє життя біду.

2. Не приймайте ніяких подарунків цього дня від чужих людей.

3. На Анісії не можна ані в'язати, ані шити – до нещастя.