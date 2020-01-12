12 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

12 січня відзначають день Анісії зимової. У цей день прийнято ходити одне до одного в гості, а на столі обов'язково повинні бути різноманітні смаколики.

Іменини сьогодні святкують: Лев, Макар, Ірина.

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Народні прикмети на 12 січня

– Якщо на Анісію дме вітер з півдня, то рік буде врожайним, а літо теплим.

– Цього дня йде сніг – чекайте влітку на сильні дощі.

– На Анісію горобець голосно цвірінькає – чекайте швидкої відлиги.

– Побачити в ніч на 12 січня сон, який пов'язаний з землею – до смерті.

– Якщо в ніч з 11 на 12 січня сниться весілля або поцілунок, то це віщує сварку в родині.

– Вдень ясно – незабаром настане потепління.

Що можна робити 12 січня

1. Анісії треба молитися, якщо у вас є шлункова хвороба.

Що не можна робити 12 січня

1. Цього дня не можна ні в'язати, ні шити, адже вас може спіткати нещастя.

2. На Анісії в жодному разі не можна піднімати хустку, яка лежатиме на дорозі, бо накличете в своє життя біду.

2. Не приймайте ніяких подарунків цього дня від чужих людей.