12 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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12 травня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 12 травня / Фото з відкритих джерел

12 травня 2019 року відзначають День дев'яти мучеників. Цього дня звертаються до святих за допомогою про зцілення хворих.

Лікуються 12 травня травами та молитвами. Здавна існує легенда, згідно якої, перед тим, як створити людину, Бог намалював на піску її силует, але одразу з'явилася нечиста сила і проробила у фігурі 77 дірочок у вигляді ран. Тоді Бог сказав нечистому, що він створить 11 цілющих трав від 77 ран. Згідно народним віруванням, людина може захворіти протягом життя 77 хворобами і для кожної з них знайде лікувальний засіб. Проте дуже важливо було зібрати рослини у певний час, дотримуючись спеціальних правил. 12 травня – день, коли можна збирати рослини і готувати з них ліки. 

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12 травня також відзначають Міжнародний день медсестри, Всесвітній день танцю живота, Всесвітній день мігруючих птахів, День несподіваних знахідок, День милування природою, День Чебурашки.

Іменини сьогодні святкують: Арсеній, Василь, Іван.

Народні прикмети на 12 травня

– Схід сонця яскравий і ясний – літо буде теплим.

– Зоряне небо вночі 12 травня передвіщає багатий урожай. 

– Мурахи 12 травня переселяються в сухе місце – зовсім скоро піде дощ.

– Багато хрущів – чекайте посухи.

– Чути крик іволги – скоро піде дощ.

– Ясний схід сонця передвіщає тепле літо, теплий вечір і зоряна ніч – багатий врожай.

– Блискавка перед дощем 12 травня – опади будуть йти довго.

Що можна робити 12 травня

1. Сьогодні варто молитися святим, просити здоров'я для рідних та близьких.

Що не можна робити 12 травня 

1. Цього дня не можна виглядати з вікна, адже можна накликати біду.

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Теги: Традиції LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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