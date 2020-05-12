12 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

12 травня в народному календарі відзначають День дев'яти мучеників. Цього дня звертаються до святих за допомогою про зцілення хворих. Також 12 травня відзначається Міжнародний день медсестри.

В день дев'яти мучеників лікуються травами та молитвами. За легендою, коли Бог намалював на піску силует людини, то одразу з'явилася нечиста сила, яка проробила у фігурі 77 дірок у вигляді ран.

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Тоді Бог сказав нечистому, що він створить 11 цілющих трав від 77 ран. За народним віруванням, людина може захворіти протягом життя 77 хворобами і для кожної з них знайде лікувальний засіб. Однак дуже важливо збирати рослини у певний час, дотримуючись спеціальних правил. 12 травня – день, коли можна збирати рослини і готувати з них ліки.

Іменини сьогодні святкують: Арсеній, Іван.

Народні прикмети на 12 травня

– Схід сонця яскравий і ясний – літо буде теплим.

– Зоряне небо вночі 12 травня передвіщає багатий урожай.

– Мурахи 12 травня переселяються в сухе місце – скоро піде дощ.

– Багато хрущів – чекайте посухи.

– Береза розпустила листя раніше вільхи – влітку буде посуха.

– Блискавка перед дощем 12 травня – опади будуть йти довго.

– Бджола 12 травня жалить – від дев’яти недуг рятує, оса – дев’ять недуг несе.

Що можна робити 12 травня

Сьогодні треба помолитися святим та попросити у них здоров'я для рідних та близьких.

Що не можна робити 12 травня