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12 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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12 травня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 12 травня / unsplash.com

12 травня в народному календарі відзначають День дев'яти мучеників. Цього дня звертаються до святих за допомогою про зцілення хворих. Також 12 травня відзначається Міжнародний день медсестри.

В день дев'яти мучеників лікуються травами та молитвами. За легендою, коли Бог намалював на піску силует людини, то одразу з'явилася нечиста сила, яка проробила у фігурі 77 дірок у вигляді ран. 

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Тоді Бог сказав нечистому, що він створить 11 цілющих трав від 77 ран. За народним віруванням, людина може захворіти протягом життя 77 хворобами і для кожної з них знайде лікувальний засіб. Однак дуже важливо збирати рослини у певний час, дотримуючись спеціальних правил. 12 травня – день, коли можна збирати рослини і готувати з них ліки.

Іменини сьогодні святкують: Арсеній, Іван.

Народні прикмети на 12 травня

 – Схід сонця яскравий і ясний – літо буде теплим.

 – Зоряне небо вночі 12 травня передвіщає багатий урожай.

 – Мурахи 12 травня переселяються в сухе місце – скоро піде дощ.

 – Багато хрущів – чекайте посухи.

 – Береза розпустила листя раніше вільхи – влітку буде посуха.

 – Блискавка перед дощем 12 травня – опади будуть йти довго.

 – Бджола 12 травня жалить – від дев’яти недуг рятує, оса – дев’ять недуг несе.

Що можна робити 12 травня

  1. Сьогодні треба помолитися святим та попросити у них здоров'я для рідних та близьких. 

Що не можна робити 12 травня

  1. Не можна в цей день виглядати з вікна, аби не накликати в оселю біду. 

 

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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