12 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

12 вересня в народному календарі вшановується пам’ять святителя Олександра, Патріарха Константинопольського, преподобного Олександра Свірського і великого князя Олександра Невського.

Іменини сьогодні святкують:Вікторія, Гаврило, Григорій, Даниїл, Денис, Іван, Леонід, Макар, Павло, Яків.

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Народні прикмети на 12 вересня

– Їжаки риють нори на узліссі – до теплої зими.

– Зоряна ніч – наступний рік буде врожайним.

– Сіль розсипати – до подружньої зради.

– Якщо їжа в цей день пересолена, значить господиня в когось закохалася.

– Сіль несподівано закінчилася – грошей не буде.

– Плакати цього дня – до сварок в сім'ї.

Що можна робити 12 вересня

1. У цей день рекомендується скласти чіткий план на майбутній місяць. Зорі сприятимуть здійсненню усіх задуманих справ.

Що не можна робити 12 вересня

1. До полудня не можна рахувати дрібні гроші, адже не буде великих грошей.

2. Не можна цього дня заводити кошеня, бо домашня тварина може принести нещастя.

3. Не проводьте даремно час, бо можете його так провести намарно до кінц року.

4. Нічого не позичайте цього дня сусідам, особливо сіль.