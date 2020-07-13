13 липня в народному календарі вшановуються дванадцять апостолів – учнів Ісуса Христа. В давнину, саме 13 липня, наші предки фарбували яйця так, як і на Великдень. Люди обмінювалися ними з сусідами та близькими.

Іменини сьогодні святкують: Матвій, Степан, Тимофій.

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Народні прикмети на 13 липня

– Зірки мерехтять вночі напередодні, а вранці небо затягується хмарами – опівдні буде сильна гроза.

– Багато роси – до спекотної погоди.

– Якщо білі хмари піднімаються проти вітру, то буде дощ, а якщо йдуть за вітром – буде тепло.

– Хмари жовтого кольору – до дощу.

– Якщо зозуля продовжує кувати після Петрового дня, то літо буде хорошим і довгим, а сніг випаде пізно.

– Вівці на полонині поводяться неспокійно – до дощу.



13 липня – день дванадцяти апостолів

Що можна робити 13 липня

Я кщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому. ​Цього дня треба попросити померлих близьких про допомогу – проблеми вирішаться вже наступного дня.

Що не можна робити 13 липня