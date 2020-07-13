13 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
13 липня в народному календарі вшановуються дванадцять апостолів – учнів Ісуса Христа. В давнину, саме 13 липня, наші предки фарбували яйця так, як і на Великдень. Люди обмінювалися ними з сусідами та близькими.
Іменини сьогодні святкують: Матвій, Степан, Тимофій.
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Народні прикмети на 13 липня
– Зірки мерехтять вночі напередодні, а вранці небо затягується хмарами – опівдні буде сильна гроза.
– Багато роси – до спекотної погоди.
– Якщо білі хмари піднімаються проти вітру, то буде дощ, а якщо йдуть за вітром – буде тепло.
– Хмари жовтого кольору – до дощу.
– Якщо зозуля продовжує кувати після Петрового дня, то літо буде хорошим і довгим, а сніг випаде пізно.
– Вівці на полонині поводяться неспокійно – до дощу.
13 липня – день дванадцяти апостолів
Що можна робити 13 липня
- Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.
- Цього дня треба попросити померлих близьких про допомогу – проблеми вирішаться вже наступного дня.
Що не можна робити 13 липня
- Сьогодні не можна піднімати із землі гроші, інакше впродовж трьох років будете жити в злиднях.
- Не співайте після заходу сонця, адже до кінця дня – заплачете.