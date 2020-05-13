13 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
13 травня в народному календарі вшановується пам'ять апостола Якова – старшого брата Івана Богослова. За переказами, з цього дня припиняються сватання, а починається підготовка до весілля.
Іменини сьогодні святкують: Микита, Яків, Максим.
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Народні прикмети на 13 травня
– З берези тече багато соку – в літній період буде багато дощів.
– Вночі 13 травня багато зірок, і дме теплий вітер з півдня – літо буде врожайним і дуже теплим.
– Вночі вітру немає, а на небі багато зірок – прикмета до того, що варто очікувати посухи в літній період.
– Ясний схід сонця 13 травня – літо буде врожайним.
– Тиха та зоряна ніч 13 травня – влітку буде гарна погода, і можна зібрати багатий урожай.
– Ясний схід – літо буде сонячним.
– Тихий і теплий вітер обіцяє родюче літо.
– Зірки 13 травня сховалися – буде дощ.
Що можна робити 13 травня
- Сьогодні треба зайнятися домашніми завданями та наведенням ладу в справах.
- Для привернення у своє життя грошей, на сході Сонця поставте крупні купюри на підвіконник. Як підніматиметься Сонце, так і ростиме ваш дохід.
Що не можна робити 13 травня
- Цього дня не можна сваритися ні з батьками, ні з друзями, ні з колегами. Постарайтеся уникнути конфлікту.