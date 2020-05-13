24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

13 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

- Читать новость на русском
13 травня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 13 травня / LifeStyle 24

13 травня в народному календарі вшановується пам'ять апостола Якова – старшого брата Івана Богослова. За переказами, з цього дня припиняються сватання, а починається підготовка до весілля.

Іменини сьогодні святкують: Микита, Яків, Максим.

Читайте також З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах

Народні прикмети на 13 травня

 – З берези тече багато соку – в літній період буде багато дощів.

 – Вночі 13 травня багато зірок, і дме теплий вітер з півдня – літо буде врожайним і дуже теплим.

 – Вночі вітру немає, а на небі багато зірок – прикмета до того, що варто очікувати посухи в літній період.

 – Ясний схід сонця 13 травня – літо буде врожайним.

 – Тиха та зоряна ніч 13 травня – влітку буде гарна погода, і можна зібрати багатий урожай.

 – Ясний схід – літо буде сонячним.

 – Тихий і теплий вітер обіцяє родюче літо.

 – Зірки 13 травня сховалися – буде дощ.

Що можна робити 13 травня

  1. Сьогодні треба зайнятися домашніми завданями та наведенням ладу в справах. 
  2. Для привернення у своє життя грошей, на сході Сонця поставте крупні купюри на підвіконник. Як підніматиметься Сонце, так і ростиме ваш дохід.

Що не можна робити 13 травня 

  1. Цього дня не можна сваритися ні з батьками, ні з друзями, ні з колегами. Постарайтеся уникнути конфлікту.
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Принцеса Діана і не тільки: які красуні увійшли в історію Каннського кінофестивалю
12 травня , 10:30 Принцеса Діана і не тільки: які красуні увійшли в історію Каннського кінофестивалю
Юлія Михайлова
Летиції Касті – 42: шлях до успіху французької красуні з немодельним ростом
11 травня , 11:39 Летиції Касті – 42: шлях до успіху французької красуні з немодельним ростом
Марта Вересюк
Маршрути для походів в гори в Україні: від новачків до профі
11 травня , 10:30 Маршрути для походів в гори в Україні: від новачків до профі
Настя Сукач