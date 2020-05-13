13 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

13 травня в народному календарі вшановується пам'ять апостола Якова – старшого брата Івана Богослова. За переказами, з цього дня припиняються сватання, а починається підготовка до весілля.

Іменини сьогодні святкують: Микита, Яків, Максим.

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Народні прикмети на 13 травня

– З берези тече багато соку – в літній період буде багато дощів.

– Вночі 13 травня багато зірок, і дме теплий вітер з півдня – літо буде врожайним і дуже теплим.

– Вночі вітру немає, а на небі багато зірок – прикмета до того, що варто очікувати посухи в літній період.

– Ясний схід сонця 13 травня – літо буде врожайним.

– Тиха та зоряна ніч 13 травня – влітку буде гарна погода, і можна зібрати багатий урожай.

– Ясний схід – літо буде сонячним.

– Тихий і теплий вітер обіцяє родюче літо.

– Зірки 13 травня сховалися – буде дощ.

Що можна робити 13 травня

Сьогодні треба зайнятися домашніми завданями та наведенням ладу в справах. Для привернення у своє життя грошей, на сході Сонця поставте крупні купюри на підвіконник. Як підніматиметься Сонце, так і ростиме ваш дохід.

Що не можна робити 13 травня