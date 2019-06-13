13 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

13 червня у народному календарі відзначають день Веремія. У церкві вшановувалась пам'ять святого Єрма (Веремія) одного із сімдесяти апостолів.

Іменини сьогодні святкують: Борис, Христина, Роман.

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Народні прикмети на 13 червня

– Ніч тепла – чекайте доброго врожаю овочів.

– Вранці 13 червня туман – до грибного літа.

– Зозуля голосно кує – ознака того, що незабаром встановиться гарна погода.

– Дощ йде 13 червня – значить, урожай буде небагатим.

– Павуки почали 13 червня плести павутину – чекайте доброї погоди і потепління.

– Сильна роса – до ясного дня.

Що можна робити 13 червня

1. Сьогодні звичайний день, тож можна прибиратися в будинках, працювати на городах, займатися дрібною домашньою роботою.

Що не можна робити 13 червня

1. У цей день не можна сваритися із сусідами та близькими, адже якщо здійняти сварку, то увесь місяць сваритиметесь.